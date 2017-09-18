Linkin Park выпустили клип о Честере Бэннингтоне 27 октября группа даст концерт памяти вокалиста

Linkin Park представили клип на песню «One More Light» с одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Видео смонтировано из концертных и архивных съемок с участием вокалиста Честера Беннингтона. Он покончил с собой 20 июля 2017 года, музыканту был 41 год.

One More Light (Official Video) — Linkin Park Linkin Park

Также Linkin Park объявили дату концерта в память о Беннингтоне. Он состоится в Лос-Анджелесе 27 октября. Концерт получил название «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Кто будет принимать участие в мероприятии, не сообщается. Также неизвестно, продолжит ли группа существование после этого концерта.