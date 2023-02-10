«Я потерялся в этих воспоминаниях» Linkin Park выпустили клип на песню к альбому «Meteora». Трек был записан 20 лет назад, но его не издавали

Группа Linkin Park опубликовала анимационное видео на песню «Lost». Эта композиция была сочинена в период работы над альбомом «Meteora» 2003 года, но в итоговый треклист не вошла. В записи трека принимал участие вокалист Честер Беннингтон. 20 июля 2017 года он покончил с собой в возрасте 41 года.

Lost [Official Music Video] — Linkin Park Linkin Park

7 апреля 2023 года Linkin Park выпустят делюксовое переиздание «Meteora», приуроченное к 20-летию пластинки. В него войдут ранее неиздававшиеся песни, демо-записи и концертные треки. Альбом будет издан на пяти виниловых дисках, трех DVD и четырех CD.

«Meteora» считается одним из самых продаваемых альбомов XXI века. Он разошелся тиражом в 16 миллионов копий.