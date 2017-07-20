истории

Честер Беннингтон и Linkin Park. Главные песни

Meduza
19:11, 20 июля 2017

Carsten Windhorst / WENN.com / Vida Press

20 июля умер Честер Беннингтон — вокалист Linkin Park, одной из самых успешных рок-групп XXI века. Linkin Park удачнее других совместили экспрессивный надрыв тяжелой гитарной музыки с энергетикой рэпа — и сумели сохранить популярность даже тогда, когда жанр ню-метал превратился в ностальгическую шутку. Хоть сколько-нибудь их песен знают все, кто вырос в последние 20 лет, невзирая на вкусы и предпочтения, — особенно в России, где первые успехи Linkin Park совпали с последними успехами местного MTV. «Медуза» вспоминает самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой.

Numb

Numb (Official Video) — Linkin Park
Linkin Park

Crawling

Crawling (Official Video) — Linkin Park
Linkin Park

Pushing Me Away

Linkin Park — Pushing Me Away Acoustic (Live at Road To Revolution) HebSub
אבנר לוי

Given Up

Given Up (Official Video HQ) — Linkin Park
Linkin Park

Somewhere I Belong

Linkin Park — Live In Texas — Somewhere I Belong
DX Energy DBZ Rage — Powered by Linkin Park

Burning In The Skies

Burning In The Skies (Official International Video) — Linkin Park
Linkin Park

Creep

со Stone Temple Pilots

Stone Temple Pilots with — Creep (Live Chester Bennington HD)
Sereogaz

Yesterday

c Полом Маккартни и Jay-Z

Linkin Park, JayZ & Paul McCartney — Yesterday
Shiseldx

One Step Closer

One Step Closer (Official Video) — Linkin Park
Linkin Park

In The End

Linkin Park — In The End (Live from Red Square)
Tony You