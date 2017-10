Концерт памяти Честера Бэннингтона в Лос-Анджелесе. Полная запись Майк Шинода поет песню, написанную спустя восемь дней после смерти вокалиста

В Лос-Анджелесе на арене «Голливуд-боул» 27 октября прошел концерт памяти вокалиста Linkin Park Честера Бэннингтона, совершившего самоубийство 20 июля 2017 года.

Концерт стал первым выступлением Linkin Park после гибели певца. На сцену также вышли, в числе прочих, Аланис Морисетт, Kiiara, участники групп Blink-182, No Doubt, System of a Down, Korn и Sum 41.

Майк Шинода сыграл новую песню «Looking For An Answer», которую он написал через восемь дней после смерти Честера Беннингтона. В ней есть строчка «Iʼm just sitting in the dark, disbelief this is real» («Я просто сижу в темноте и не могу поверить, что все это происходит на самом деле»).

Linkin Park транслировали концерт на ютьюбе, сейчас там доступна его полная запись. Новая песня на отметке 1:32:54.