12-летняя дочь Криса Корнелла спела «Hallelujah» в память об отце и Честере Беннингтоне

One Republic & Toni Cornell — Perform Hallelujah — GMA IdolxVoice

4 августа на одной из сцен летнего фестиваля Good Morning America в нью-йоркском Центральном парке должны были выступать Linkin Park. За две недели до этого вокалист группы Честер Беннингтон покончил с собой; трагедия произошла в день, когда его другу и вокалисту Soundgarden Крису Корнеллу исполнилось бы 53 года. Один из главных героев гранжа, Корнелл умер после концерта в Детройте 18 мая 2017 года. Причиной его смерти также было самоубийство.

После смерти Беннингона Linkin Park отменили все свои выступления в рамках североамериканского тура, который должен был продлиться до октября 2017 года. На летней площадке Good Morning America их заменила поп-рок группа OneRepublic. Во время выступления группы на сцену поднялась 12-летняя дочь Криса Корнелла — Тони; вместе с солистом команды Райаном Теддером они спели дуэтом кавер на «Hallelujah» Леонарда Коэна. Эту же песню сам Честер Беннингтон исполнял на похоронах Криса Корнелла. «Я посвящаю это выступление папе и Честеру. Для меня честь петь для них», — сказала Тони Корнелл. Во время ее выступления многие зрители плакали.

18 июня, в День отца, вдова Криса Корнелла и его дочери — 12-летняя Тони и 17-летняя Лилиан Джин — опубликовали на его странице в фейсбуке открытые письма покойному отцу и мужу. Тони писала о том, как их с отцом связывала любовь к музыке, литературе и искусству, и о том, как отец всегда поддерживал ее и приободрял, каким бы уставшим ни был сам. Лилиан пообещала, что будет жить так, чтобы отец всегда мог ей гордиться — и всегда будет стараться помогать другим так, как это делал он. «Если бы ты не был таким великолепным отцом, не дарил нам столько внимания и любви, возможно, боль потери была бы не такой сильной, — написала вдова Корнелла Вики, — Мы не знаем, как без тебя жить, но мы будем очень стараться».

Корнелл и Беннингтон дружили семьями. В день смерти Криса Корнелла Беннингтон написал в твиттере: «Сегодня мне снились The Beatles и я проснулся с мелодией „Rocky Raccoon“ в голове. Моя жена сказала мне, что мой друг умер. Я все еще плачу — от боли и благодарности за все, что мы делили с тобой и твоей прекрасной семьей. Ты вдохновлял меня столькими поступками, даже не догадываясь об этом. В твоем голосе была радость и боль, ярость и прощение, любовь и страдание разбитого сердца — все вместе. Спасибо, что дал мне быть частью твоей жизни».

После самоубийства Честера Беннингтона его вдова Талинда Беннингтон опубликовала официальное заявление. «Неделю назад я потеряла самого близкого человека, а мои дети — своего героя, своего папу, — писала она. — Наша жизнь была сказкой, а теперь она стала шекспировской трагедией. Как жить дальше? Как собрать себя из осколков? Единственный ответ, который я знаю — это давать нашим детям всю любовь, которая во мне есть».