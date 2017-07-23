На сайте Linkin Park появился виртуальный мемориал Честера Беннингтона
На сайте группы Linkin Park появилась страница, посвященная покончившему с собой вокалисту Честеру Беннингтону. Там публикуются посты из социальных сетей с хэштегом #RIPChesterBennington: поклонники благодарят Честера Беннингтона, признаются в любви и говорят, что будут по нему скучать. На этой же странице указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о суициде.
Честер Беннингтон, солист одной из самых успешных рок-групп XXI века, покончил с собой 20 июля. Ему был 41 год.
22 июля в России поклонники устроили акцию памяти Честера Беннингтона. Они принесли цветы и его фотографии к дипломатическим миссиям США в Москве и Санкт-Петербурге.