На сайте Linkin Park появился виртуальный мемориал Честера Беннингтона

На сайте группы Linkin Park появилась страница, посвященная покончившему с собой вокалисту Честеру Беннингтону. Там публикуются посты из социальных сетей с хэштегом #RIPChesterBennington: поклонники благодарят Честера Беннингтона, признаются в любви и говорят, что будут по нему скучать. На этой же странице указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о суициде.

In loving memory of what we lost. You'll be missed Chester #linkinpark #chesterbennington #art Публикация от Carmen Meissner (@carmenator93) Июл 23 2017 в 12:45 PDT