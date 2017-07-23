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На сайте Linkin Park появился виртуальный мемориал Честера Беннингтона

Linkin Park
08:04, 23 июля 2017
Надежный источник

На сайте группы Linkin Park появилась страница, посвященная покончившему с собой вокалисту Честеру Беннингтону. Там публикуются посты из социальных сетей с хэштегом #RIPChesterBennington: поклонники благодарят Честера Беннингтона, признаются в любви и говорят, что будут по нему скучать. На этой же странице указаны телефоны, куда можно обратиться за помощью при мыслях о суициде.

In loving memory of what we lost. You'll be missed Chester #linkinpark #chesterbennington #art

Публикация от Carmen Meissner (@carmenator93)

«В память о том, что мы потеряли. По тебе будут скучать, Честер»
«Грустно узнавать, что такие парни, как он, заканчивают вот так»

#ripchesterbennington#linkinpark

Публикация от @raffaelerossi02

«Зачем эти самоубийства»
Честер Беннингтон, солист одной из самых успешных рок-групп XXI века, покончил с собой 20 июля. Ему был 41 год.
22 июля в России поклонники устроили акцию памяти Честера Беннингтона. Они принесли цветы и его фотографии к дипломатическим миссиям США в Москве и Санкт-Петербурге.

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