Протестующие после захвата резиденции Шейх Хасины, 5 августа 2024 года K M Asad / AFP / Scanpix / LETA

В Бангладеш премьер-министр Шейх Хасина, возглавлявшая страну , ушла в отставку и бежала за границу на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки. В стране сформируют временное правительство, которое возглавит нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Акции протеста в Бангладеш начались в начале июля. Первоначально в них участвовали студенты, которые требовали изменить существующую в стране систему квот, которая резервирует 30% рабочих мест в госсекторе за родственниками участников войны за независимость от Пакистана. Вскоре начались столкновения протестующих со сторонниками сохранения системы квот, затем, когда протестующих попытались разогнать полиция и военные, протесты переросли в беспорядки.

Верховный суд 21 июля отменил большинство квот. Но протесты продолжились — их участники требовали расследования случаев насилия в отношении демонстрантов и прекращения массовых задержаний. Демонстрации становились все более массовыми, властям не удавалось их подавить даже после введения комендантского часа и ограничения работы интернета.

Беспорядки в Дакке, 4 августа 2024 года Rajib Dhar / AP / Scanpix / LETA

5 августа премьер-министр Шейх Хасина объявила об отставке. Она отправилась в Индию и оттуда обратилась за политическим убежищем к властям Великобритании. По данным The New York Times, она до последнего настаивала на жестком подавлении протестов.

Тем временем в столице страны Дакке протестующие подожгли офис правящей партии «Авами лиг», разгромили резиденции Шейх Хасины и главы МВД Асадуззамана Хана и захватили здание парламента. В Бангладеш ввели комендантский час, международный аэропорт в Дакке закрыли, движение по железным дорогам тоже было приостановлено. Фабрики по пошиву одежды (их работа — основа экономики Бангладеш) прекратили работу. Полиция объявила о забастовке — из-за того, что участки по всей стране подверглись атакам.

После бегства премьер-министра фактическое управление страной взяли на себя военные. Они провели консультации с президентом страны Шахабуддином Чуппу и лидерами студенческих протестов. По их итогам было объявлено о роспуске парламента и о создании временного правительства, руководить которым попросили лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса. Оба этих требования выдвинули организаторы протестов, угрожая в случае их невыполнения опять вывести людей на улицы.

Мухаммад Юнус — 84-летний экономист, которого называют пионером микрокредитования: за внедрение этой концепции для стимулирования малого предпринимательства в бедных странах в 2006 году он получил Нобелевскую премию мира. Юнус — давний политический противник Хасины; в 2022 году против него было начато расследование о хищении средств из благотворительных фондов, по итогам которого он получил полгода тюрьмы. 7 августа суд пересмотрел дело и оправдал его. В этот же день он вылетел в Бангладеш из Парижа, где проходил лечение.

Мухаммад Юнус в аэропорту Парижа на пути в Бангладеш, 7 августа 2024 года Luis Tato / AFP / Scanpix / LETA

К 6 августа ситуация в Бангладеш нормализовалась. Погромы в Дакке прекратились, хотя многие школы и частные предприятия остались закрыты. Фабрики по пошиву одежды возобновили работу 7 августа. После смены руководства полиции страны сотрудники снова вышли на работу, президент поручил им принять жесткие меры для обеспечения порядка.

Как ожидается, 8 августа правительство Юнуса будет приведено к присяге. Он уже пообещал, что не намерен претендовать на какие-либо должности после проведения выборов и завершения работы временного правительства.

За несколько недель беспорядков, по официальным оценкам, в стране погибли более 440 человек. Неофициальные источники сообщают о том, что жертв могло быть от одной до полутора тысяч.

Что происходило в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии

Что происходило в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии