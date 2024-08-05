Премьер-министр Бангладеш на фоне массовых протестов ушла в отставку и покинула страну. Ее резиденцию штурмуют демонстранты

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, в результате которых погибли почти 300 человек. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, Хасина покинула страну вместе с сестрой. Корреспондент BBC News передает, что резиденцию премьера в столице Бангладеш Дакке штурмуют протестующие.

AFP со ссылкой на источник, близкий к премьеру, пишет, что Хасина покинула резиденцию и находится в «более безопасном месте». CNN News 18 утверждает, что премьер улетела в Индию.

Командующий армией Бангладеш Вакер-Ус-Заман в ходе телеобращения к нации подтвердил, что Хасина подала в отставку. По его словам, в стране будет сформировано «временное правительство». Кто в него войдет, не уточняется, но командующий заявил, что уже провел переговоры с оппозиционные партиями. Он заявил, что планирует встретиться с президентом Мохаммедом Шахабуддином и выразил надежду, что «решение» будет найдено к концу дня.

Протесты в Бангладеш начались в июле вскоре после того, как правительство страны вернуло систему квот на государственные должности. Это вызвало протесты студентов по всей стране, между протестующими и представителями силовых структур произошли столкновения. 21 июля Верховный суд страны отменил большинство квот, но протесты продолжились.

В воскресенье, 4 августа, в антиправительственных протестах в Дакке участвовали тысячи человек. «Весь город превратился в поле боя», — говорил AFP один из полицейских. По его словам, протестующие поджигали автомобили и мотоциклы. BBC News отмечает, что силовики применили против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Некоторые полицейские и сторонники правящей партии «были замечены» в том, что использовали боевые патроны. По данным СМИ, за день в результате столкновений погибли более 90 человек. Среди погибших — 13 полицейских.

Один из лидеров протеста Асиф Махмуд призывал демонстрантов выйти 5 августа на марш в Дакке. В связи с этим власти решили отключить мобильный интернет в столице. Движение «Студенты против дискриминации», которое BBC News называет одним из организаторов протестов, призывало жителей не платить налоги и не оплачивать коммунальные услуги, а работников заводов и общественного транспорта не выходить на работу.

В свою очередь премьер-министр Шейх Хасина заявила, что протестующие — «не студенты, а террористы, которые хотят дестабилизировать страну». Министр юстиции Анисул Хак утверждал, что власти пока проявляют «сдержанность» в отношении протестующих.

Система квот в Бангладеш, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Также квоты выделяли женщинам, меньшинствам и людям с ограниченными возможностями. В 2018 году правительство Бангладеш отменило систему квот, но в июне 2024 года суд решил восстановить ее, но в основном для потомков борцов за независимость страны.

Бангладеш — одна из самых быстрорастущих экономик в мире, однако это не привело к увеличению рабочих мест для выпускников университетов. Как отмечало BBC News, около 18 миллионов молодых жителей страны ищут работу. Выпускники университетов сталкиваются с более высоким уровнем безработицы, чем их менее образованные сверстники.

Националистическая партия Бангладеш — главная оппозиционная сила страны — дважды (в 2014 и 2024 годах) бойкотировала парламентские выборы, утверждая, что при Хасине невозможны справедливое и свободное голосование. Правозащитники сообщали, что за последние 15 лет более 80 человек, многие из которых были критиками правительства, пропали, а у их семей нет информации об их местонахождении. Правительство также обвиняют в подавлении СМИ. Власти эти обвинения отрицают.

Шейх Хасина занимала должность премьера Бангладеш с 2009 года.

Читайте также

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии

Читайте также

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии