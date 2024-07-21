Суд в Бангладеш отменил квоты на государственные должности, вызвавшие протесты. В беспорядках погибли более 100 человек

Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков, сообщает Reuters 21 июля.

Верховный суд отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56% государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана.

Верховный суд постановил, что 93% государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования, сообщил Reuters генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин.

Система квот в Бангладеш, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Также квоты выделяли женщинам, меньшинствам и людям с ограниченными возможностями.

В 2018 году правительство Бангладеш отменило систему квот, но в июне 2024 года суд решил восстановить ее, но в основном потомкам борцов за независимость страны. Это вызвало протесты студентов по всей стране, между протестующими и представителями силовых структур произошли столкновения.

В ходе беспорядков в Бангладеш, по последним данным, погибли 114 человек. С 18 июля в стране перестал работать интернет, из-за чего 170-миллионная страна оказалась отрезана от внешнего мира. Из-за возникших беспорядков власти ввели комендантский час. Будет ли отменено действие комендантского часа после решения суда, пока неизвестно.

Генпрокурор Бангладеш заявил Reuters, что власти найдут виновных в насилии и примут против них строгие меры. «Студенты четко заявили, что они никоим образом не причастны к насилию и поджогам, которые происходят в Бангладеш с понедельника [15 июля]», — сказал Амин Уддин журналистам. Он надеется, что после решения суда в Бангладеш «восстановится нормальная жизнь», а «люди со скрытыми мотивами» перестанут подстрекать жителей.

о протестах в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии

о протестах в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии