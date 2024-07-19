Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии

С начала июля сотни студентов частных и государственных вузов в разных городах Бангладеш выступают с требованием изменить , при которой 30% рабочих мест в государственном секторе зарезервированы за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Протестующие считают систему распределения государственных должностей несправедливой — особенно на фоне экономических проблем и высокой безработицы среди молодежи, которая составляет пятую часть от 170-миллионного населения страны.

Протесты переросли в беспорядки после столкновений протестующих со сторонниками сохранения системы квот — участниками студенческого крыла партии «Авами лиг», которую возглавляет премьер-министр страны Шейх Хасина. К разгону демонстрантов привлекли полицию и военных. Они применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ, как утверждают власти, протестующие подожгли здание государственной телекомпании BTV и полицейский участок.

По данным врачей, в результате беспорядков, которые продолжаются несколько дней, по всей стране погибли не менее 50 человек. Еще около полутора тысяч человек пострадали. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. В стране практически не работают интернет и телефонная связь, местные издания и телеканалы почти не выпускают новостные сюжеты.

Протестующие в Дакке — столице Бангладеш. 18 июля Habibur Rahman / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Горящие автомобили возле офиса Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Дакке. 18 июля AFP / Scanpix / LETA

Протесты в Дакке. 18 июля Habibur Rahman / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Дакка, 17 июля Zabed Hasnain Chowdhury / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Столкновение противников и сторонников системы квот. Дакка, 16 июля Mamunur Rashid / NurPhoto / Getty Images

K M Asad / LightRocket / Getty Images Habibur Rahman / Alto Press / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Фасад здания Управления мостов Бангладеш, сгоревшего в ходе протестов. 19 июля Munir UZ ZAMAN / AFP / Scanpix / LETA

Пострадавший во время столкновения между противниками и сторонниками системы квот в Дакке. 16 июля Sultan Mahmud Mukut / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Раненый участник студенческих протестов в городе Барисал. 17 июля Niamul Rifat / Anadolu / Getty Images

Столкновения полиции и студентов в Силхете. 18 июля Md Rafayat Haque Khan / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Раненый полицейский лежит на земле после столкновений между полицией и протестующими в Дакке. 18 июля Rajib Dhar / AP Photo / Scanpix / LETA

Демонстрация в Дакке. 14 июля Kazi Salahuddin Razu / NurPhoto / Getty Images

Полицейские у здания Университета Дакки. 15 июля Zabed Hasnain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images

Символическая церемония похорон протестующих, погибших в ходе столкновений с полицией. Университет Дакки 17 июля Habibur Rahman / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Последствия протестов в Дакке. 17 июля Habibur Rahman / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA