Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии
С начала июля сотни студентов частных и государственных вузов в разных городах Бангладеш выступают с требованием изменить систему квот, при которой 30% рабочих мест в государственном секторе зарезервированы за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Протестующие считают систему распределения государственных должностей несправедливой — особенно на фоне экономических проблем и высокой безработицы среди молодежи, которая составляет пятую часть от 170-миллионного населения страны.
Протесты переросли в беспорядки после столкновений протестующих со сторонниками сохранения системы квот — участниками студенческого крыла партии «Авами лиг», которую возглавляет премьер-министр страны Шейх Хасина. К разгону демонстрантов привлекли полицию и военных. Они применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ, как утверждают власти, протестующие подожгли здание государственной телекомпании BTV и полицейский участок.
По данным врачей, в результате беспорядков, которые продолжаются несколько дней, по всей стране погибли не менее 50 человек. Еще около полутора тысяч человек пострадали. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. В стране практически не работают интернет и телефонная связь, местные издания и телеканалы почти не выпускают новостные сюжеты.