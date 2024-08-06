Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш. Он получил премию за микрокредиты бедному населению страны

Банкир и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш, сообщил Associated Press пресс-секретарь президента страны Джойнал Абедин.

Юнуса выбрали главным советником временного правительства во время встречи президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с представителями движения «Студенты против дискриминации», которое организовывало масштабные протесты в стране.

Ранее банкир в ответ на призыв лидеров протеста заявил, что готов возглавить временное правительство. Вскоре Юнус должен вернуться в Бангладеш. Сейчас он находится в Париже на медицинской процедуре, а по другим данным — как специальный гость по приглашению Международного олимпийского комитета.

По словам Абедина, другие члены временного правительства также вскоре будут определены. 6 августа президент страны Мохаммад Шахабуддин распустил правительство на фоне протестов, в результате которых погибли около 300 человек.

Мухаммад Юнус — 84-летний бангладешский банкир и экономист. Его также называют пионером микрофинансирования и микрокредитования.

В 2006 году Юнус и его Grameen Bank получили Нобелевскую премию мира за «усилия по созданию экономического и социального развития». Экономиста и его банк отметили за внедрение концепции микрокредитования и микрофинансирования, которые были призваны стимулировать малое предпринимательство и помочь выбраться из нищеты миллионам людей в разных странах мира.

Юнус также известен как давний критик бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая возглавляла парламент Бангладеш с 2009 года. 5 августа она ушла в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов.

протесты в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии

протесты в Бангладеш

Протестующие нападают на полицейских с палками. Те стреляют резиновыми пулями. Десятки человек погибли, сотни пострадали Беспорядки в Бангладеш. Фотографии