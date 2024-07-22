Снимок из рекламной кампании кроссовок Adidas SL 72 с Беллой Хадид Adidas

Американская модель палестинского происхождения подаст в суд на Adidas, который свернул рекламную кампанию ретро-кроссовок с ее участием. Об этом пишет TMZ. Новая обувь выполнена с отсылкой к дизайну кроссовок, которые Adidas впервые представил на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Белла Хадид стала лицом рекламной кампании Adidas Originals, запущенной для продажи кроссовок SL Super Light 72, в середине июля. Многие пользователи соцсетей заявили, что такой выбор выглядит как минимум неоднозначным с учетом того, что на Олимпиаде-1972 палестинские террористы из группировки «Черный сентябрь» убили 11 членов делегации Израиля и сотрудника местной полиции.

Во время Олимпиады-1972 в Мюнхене террористы палестинской группировки «Черный сентябрь» напали на членов израильской сборной в Олимпийской деревне. Они убили двух человек и захватили в заложники еще девятерых. Террористы требовали освободить несколько сотен заключенных из израильских тюрем. Власти Германии провели неудачную операцию по освобождению, в ходе которой заложники погибли, также были убиты пять террористов и один немецкий полицейский. Олимпийские игры после небольшой паузы были продолжены. Оставшихся трех террористов власти ФРГ через несколько месяцев были вынуждены освободить после захвата «Черным сентябрем» лайнера авиакомпании Lufthansa. «Моссад» позже провел две специальных операции: в них были убиты несколько человек, которых Израиль считал ответственными за подготовку теракта.

В официальном аккаунте Израиля в соцсети X (бывший твиттер), который ведет министерство иностранных дел, 18 июля появилось сообщение: «Угадайте, кто стал лицом кампании [Adidas]? Белла Хадид, наполовину палестинская модель, которая распространяла антисемитизм и призывала к насилию против израильтян и евреев».

Adidas принес извинения и пообещал «пересмотреть» рекламную кампанию. «Мы понимаем, что [кампанию] связали с трагическими историческими событиями, хотя мы не имели этого в виду», — говорится в официальном заявлении компании. Все изображения Беллы Хадид в SL Super Light 72 с официальных ресурсов Adidas исчезли.

Такое решение тоже понравилось не всем — некоторые пользователи соцсетей стали призывать к бойкоту Adidas. Белла Хадид, по данным источников TMZ, уже наняла юристов, чтобы подать иск против компании. Как пишет издание, модель «расстроена» тем, что Adidas в принципе начал кампанию, которая может ассоциироваться с терактом на Олимпиаде-1972 и «насилием, противоречащим собственным взглядам» Хадид. TMZ также утверждает, что хотя кампания была приостановлена, контракт о сотрудничестве Adidas и Хадид не прекращал своего действия.

27-летняя Белла Хадид — дочь американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида и одна из самых популярных супермоделей в мире. Она неоднократно подчеркивала, что гордится своими палестинскими корнями и тем, что она мусульманка. Хадид много лет публично высказывается в поддержку независимости Палестины.

В конце 2023 года в соцсетях распространились слухи о том, что Dior прекратил сотрудничество с Хадид после того, как она высказалась по поводу начавшейся войны в секторе Газа (она призвала не допустить, чтобы жители Газы, которые погибают при ударах израильской армии, были забыты — при этом подчеркнув, что разделяет горе израильтян, чьи близкие погибли от рук ХАМАС). Позже оказалось, что слухи о прекращении сотрудничества из-за пропалестинских заявлений были фейком — агентство Associated Press писало, что контракт Dior с Хадид закончился еще в 2022 году.

В дальнейшем Хадид неоднократно высказывалась в поддержку жителей Газы. Она говорила, что «опустошена тем, что со стороны правительств всего мира нет сочувствия [к палестинскому народу]». В июне вместе с сестрой она пожертвовала миллион долларов на помощь пострадавшим жителям Газы. Жертвами военной операции Израиля в секторе Газа, которая была начата после нападения ХАМАС на Израиль, по местного Минздрава, стали более 38 тысяч человек.