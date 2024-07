Omar Ashtawy / APA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Утром 13 июля израильские военные нанесли авиаудар по югу сектора Газа. Одной из целей был Мухаммед Дейф — командир боевого крыла ХАМАС и организатор нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля. Удар был нанесен по району Аль-Маваси, где находится лагерь беженцев. Еще одной целью, как утверждает Израиль, был командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. В сообщении ЦАХАЛ он назван одним из организаторов терактов 7 октября.

Как напоминает The New York Times, в октябре, перед началом наземной операции, Израиль призывал жителей Газы перемещаться на юг, в том числе в этот район. Согласно данным ООН, сотни тысяч палестинцев нашли убежище в Аль-Маваси — недалеко от города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал ложными заявления Израиля о том, что целью удара были командиры боевиков. По его словам, таким образом Израиль пытается «оправдать резню».

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, утверждает, что в результате израильской атаки погибли 90 палестинцев, еще 300 человек получили ранения.

На пресс-конференции вечером 13 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что у Израиля пока нет «абсолютной уверенности» в том, убит ли Мухаммед Дейф. «Его руки залиты кровью многих израильтян. В начале кампании я установил правило: убийцы из ХАМАС должны быть мертвы, от первого до последнего», — сказал Нетаниягу. 15 июля Армия обороны Израиля объявила, что в результате авиаудара убит Рафа Саламе. В заявлении военных говорится, что его смерть «значительно ограничивает военный потенциал ХАМАС».

Террористы не подтверждали гибель Саламе. В ХАМАС также утверждают, что Мухаммед Дейф «чувствует себя хорошо и напрямую контролирует» операции военного крыла ХАМАС.

В заявлении ЦАХАЛ об авиаударе говорится, что он пришелся на «открытую территорию, окруженную деревьями, несколькими зданиями и навесами». По словам собеседников The New York Times среди израильских чиновников, военные нанесли удар в тот момент, когда Дейф находился внутри «огороженного комплекса» (The New York Times в своей публикации называет его «виллой»), который не использовался в качестве места, где получили укрытие беженцы.

На видеозаписях, сделанных в районе Аль-Маваси, видны дымящиеся обломки и окровавленные люди, которых несут на носилках. Отдел верификации BBC News утверждает, что проанализировал кадры с последствиями удара и подтвердил, что удар произошел в районе, обозначенном как гуманитарная зона на сайте Армии обороны Израиля. Нетаниягу на пресс-конференции заявил, что отдал приказ об операции в Аль-Маваси только после того, как получил информацию от служб безопасности. По его словам, он хотел знать, нет ли поблизости заложников, каковы будут масштабы «сопутствующего ущерба» и какое оружие будет использовано.

По словам израильского военного чиновника, удар был нанесен по месту, где «не было гражданских лиц». Он отказался сообщить BBC News, находилась ли эта территория в обозначенной на карте гуманитарной зоне, но отметил, что командиры ХАМАС находятся там, где живут гражданские. В беседе с изданием доктор Мохаммед Абу Райя, который работает в госпитале, принимавшем пострадавших, заявил, что большинство раненых получили множественные осколочные ранения. По его словам, среди пострадавших было много мирных жителей, в том числе женщин и детей.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сообщает, что Израиль в течение нескольких недель следил за виллой на юге сектора Газа, где мог находиться Мухаммед Дейф. По словам собеседников газеты, 13 июля, узнав, что один из лидеров ХАМАС находится на вилле, Израиль направил туда истребители, которые разрушили комплекс. Израильские чиновники утверждают, что вилла принадлежала семье Рафы Саламе. В последнее время он стал проводить там больше времени, так как израильские войска разгромили многие другие места в Хан-Юнисе, где он мог скрываться — как наземные, так и подземные. Большую часть времени Саламе проводил в подземных туннелях ХАМАС, но регулярно был на вилле вместе с семьей и другими боевиками. Его присутствие на вилле израильская разведка отследила еще несколько недель назад, но отложила попытки убить его, чтобы проверить, не присоединится ли к нему Мухаммед Дейф.

Израильская телерадиокомпания Kan отмечает, что Израиль еще пытается подтвердить, что Дейф убит или ранен. Израильские власти убеждены, что Дейф действительно находился там, куда был нанесен удар.

Настоящее имя Мухаммеда Дейфа — Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри. Прозвище Дейф означает на арабском «гость» — как считается, он получил его из-за того, что постоянно менял место ночлега, чтобы скрыться от израильских спецслужб. Известно о нем немного. В частности, считается, что он состоит в ХАМАС с первых лет существования движения, основанного в 1987 году. В 1990 году он был арестован израильскими властями, но позже освобожден. С середины 1990-х годов он разыскивается израильскими спецслужбами. С 2001 года было совершено как минимум семь попыток убить Дейфа. Согласно версиям, изложенным в СМИ, в 2002 году террорист в результате покушения лишился глаза, а из-за покушения спустя четыре года — обеих ног и руки. Сообщалось также, что в 2014 году в результате авиаудара, направленного на Дейфа, погибли его жена, трехлетняя дочь и сын-младенец.

