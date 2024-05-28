Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Рафахе. ХАМАС утверждает, что погибли не меньше 45 человек Нетаниягу назвал это «трагическим инцидентом». Война будет продолжена

Последствия ракетного удара и пожара в Рафахе Haitham Imad / EPA / Scanpix / LETA

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое ХАМАС, сообщило, что по меньшей мере 45 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе. Еще сотни людей пострадали — у них ожоги, переломы и осколочные ранения. Удар израильской авиации был нанесен в ночь на 27 мая, он вызвал сильный пожар в палаточном лагере.

«Мы вытаскивали людей, которые были в переносимом состоянии. Мы вытаскивали детей, которые были в тяжелом состоянии, молодых и пожилых людей. Пожар в лагере был невероятным», — рассказал Associated Press один из очевидцев Мохаммед Абуасса. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, около половины погибших — женщины, дети и пожилые люди.

Армия обороны Израиля объявила, что ночные удары были направлены на высокопоставленных боевиков ХАМАС и объекты группировки. В ЦАХАЛ заявили, что в результате удара убиты двое высокопоставленных террористов — Ясин Рабиа и Халед Нагар.

«Перед нанесением удара был предпринят ряд шагов для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, в том числе проведение воздушного наблюдения, использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации. На основании этих мер был сделан вывод, что гражданским лицам не будет причинен вред. ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе, причиненном гражданским лицам во время боевых действий», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что удар по Рафаху не был направлен на гражданское население. Он назвал произошедшее «трагическим инцидентом» и добавил, что он будет расследован. «Я не намерен прекращать войну до того, как будут достигнуты все цели», — сказал премьер во время выступления в парламенте, передает BBC News.

«В Рафахе мы уже эвакуировали около миллиона мирных жителей, и, несмотря на все наши усилия не причинить вреда мирным жителям, что-то, к сожалению, пошло не так. Мы расследуем инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — приводит его слова Reuters.

Палестинцы ищут еду среди обгоревших обломков Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA

Удар Израиля вызвал международное осуждение. «Возмущен израильскими ударами, в результате которых погибло много беженцев в Рафахе. Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных районов для палестинского гражданского населения. Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в соцсети X (бывший Twitter), что находится «в ужасе» от новостей, поступающих из Рафаха. По его мнению, израильские удары должны быть прекращены, а решения Международного суда и гуманитарное право — соблюдаться всеми сторонами.

Белый дом, комментируя сообщения о десятках погибших в Рафахе, заявил, что Израиль должен принимать все меры предосторожности для защиты гражданского населения.

«Израиль имеет право преследовать ХАМАС. И мы понимаем, что в результате этого удара погибли два высокопоставленных террориста ХАМАС, которые несут ответственность за нападения на израильских граждан. Но, как мы уже ясно давали понять, Израиль должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — сказал представитель Совета национальной безопасности США. Фотографии последствий удара в американской администрации назвали «разрушительными» и «душераздирающими».

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По словам американского чиновника, с которым поговорил CNN, Израиль сообщил администрации Джо Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для удара по цели в Рафахе. В результате взрыва загорелся топливный бак неподалеку и начался пожар, который охватил лагерь беженцев и привел к десяткам смертей. «Мы не можем подтвердить это, но это то, чем Израиль поделился с нами. И мы предполагаем, что узнаем больше, как только Израиль завершит свое расследование», — сказал собеседник телеканала.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что расследование ЦАХАЛ должно быть «быстрым, всеобъемлющим и прозрачным». По его словам, необходимо как можно скорее заключить сделку по освобождению израильских заложников и доставке помощи. Он также призвал «сделать паузу в боевых действиях, чтобы можно было работать над долгосрочным устойчивым прекращением огня».

Осудил действия Израиля и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он подчеркнул, что в Газе нет безопасных мест и «этот ужас должен быть прекращен».

Удар по Рафаху произошел через несколько дней после того, как постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, которые могут представлять опасность для палестинцев. Кроме того, Израиль должен обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи. Агентство Reuters отмечало, что Израиль может проигнорировать постановление суда. Израиль не признает его юрисдикцию.

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