Международный суд ООН потребовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, которые могут представлять опасность для палестинцев, сообщает пресс-служба суда.

Суд также постановил, что Израиль должен обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

Соответствующее решение вынесла коллегия из 15 судей в рамках обращения ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде. Документ поддержали 13 из них. О предпринятых мерах, согласно решению суда, Израиль должен отчитаться в течение месяца.

После оглашения решения суда в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщили, что он проведет консультации с министрами, пишет AFP. Агентство Reuters отмечает, что Израиль может проигнорировать решение суда.

В конце декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Израиль в том, что его «действия и бездействие» в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев. Израиль эти обвинения отвергает и настаивает, что ведет войну против ХАМАС в соответствии с международным правом.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года силы ЦАХАЛ начали военную операцию в секторе Газа. Рафах, расположенный на юге сектора, стал последним городом, не занятым израильскими военными. В начале мая Армия обороны Израиля сообщила, что проводит контртеррористическую операцию в восточной части города. С тех пор израильские военные неоднократно отчитывались о проведении операций в отдельных районах Рафаха.

Подробнее об иске

Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным

Подробнее об иске

Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным