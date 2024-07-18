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Спецслужбы изучили гаджеты Томаса Мэттью Крукса. Он искал в интернете фото Трампа и Байдена, а также информацию о депрессии На 13 июля — день покушения на Трампа — он назначил «премьеру»

Источник: Meduza
Jim Vondruska / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

20-летний Томас Мэттью Крукс, стрелявший на митинге в Дональда Трампа, искал в интернете фотографии как бывшего президента США, так и действующего главы государства Джо Байдена. Об этом рассказали представители ФБР на закрытых брифингах для членов обеих палат Конгресса США, пишет The New York Times. 

Покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа произошло 13 июля, во время выступления политика на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека получили ранения. Томаса Крукса, стрелявшего в Трампа, застрелили сотрудники Секретной службы. О его мотивах до сих пор ничего не известно.

Согласно анализу электронных устройств Крукса, он искал даты выступлений Трампа и съезда Демократической партии, фотографии Трампа и Байдена, а также директора ФБР Кристофера Рэя, генерального прокурора Меррика Гарланда и членов британской королевской семьи. В истории его браузеров также обнаружили запросы о депрессии, сообщает CBS News. Как уточняет The New York Times, Крукс искал информацию о «тяжелом депрессивном расстройстве».  

Кроме того, на игровой платформе Steam обнаружили сообщение, предположительно написанное Круксом, в котором он заявил, что планирует провести «премьеру» 13 июля — именно в этот день он стрелял в Трампа на митинге в Пенсильвании. 

Как отмечает NYT, сотрудники ФБР изучили два телефона и ноутбук Крукса. Представители ФБР сообщили членам Конгресса, что до сих пор не обнаружили признаков того, что Крукс придерживался каких-то ярко выраженных политических взглядов. Они также не обнаружили доказательств наличия сообщников или связей с иностранцами.

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Представители ФБР также рассказали, что сотрудники правоохранительных органов отметили Крукса как подозрительное лицо примерно за час до стрельбы, но затем потеряли его из виду. 

«У него был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность», — сообщил журналистам сенатор-республиканец Джон Барассо после брифинга ФБР.

По словам собеседников NYT, сотрудники спецслужб заметили Крукса на крыше здания, с которого он затем начал стрелять, примерно за 20 минут до того, как он открыл огонь. 

В ходе брифинга с ФБР также стало известно, что Крукс по крайней мере один раз за несколько дней до атаки посещал место, где проходил митинг - ярмарочную площадь округа Батлер, сообщает BBC News.

CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что один из снайперов, обеспечивавший безопасность на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, сфотографировал Крукса незадолго до того, как он стрелял в кандидата в президенты. Стрелка заметил один из трех снайперов из местной тактической группы, помогавших Секретной службе США на митинге. Три снайпера находились в здании, с крыши которого стрелял нападавший.

Один из снайперов заметил Крукса, когда тот появился на улице, посмотрел на крышу, осмотрел здание и скрылся. Затем снайпер увидел, как Крукс вернулся, сел и посмотрел в свой телефон. После этого снайпер обратил внимание, что Крукс смотрит в дальномер. Он немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт. Вскоре участники тактической группы снова заметили Крукса, который нес рюкзак. Они вызвали подкрепление и предупредили командный пункт, что подозреваемый направляется к задней части здания, в котором они находятся. Когда местные полицейские отреагировали на призыв о подкреплении, Крукс уже залез на крышу и оказался над снайперами.

Что известно о покушении на Трампа