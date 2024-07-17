Внутри здания, с крыши которого стреляли в Трампа, сидели трое снайперов. Стрелка убил агент Секретной службы, находившийся на другой крыше

Один из снайперов, обеспечивавший безопасность на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в день покушения на бывшего президента США 13 июля, сфотографировал 20-летнего Томаса Мэттью Крукса незадолго до того, как он попытался убить Трампа. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на сотрудника местных правоохранительных органов.

По его словам, стрелка заметил один из трех снайперов из местной тактической группы, помогавших Секретной службе США на митинге. Три снайпера находились в здании, с крыши которого стрелял нападавший. Члены тактической группы смотрели из окон здания на участников митинга, изучая толпу.

Один из снайперов заметил стрелка Томаса Мэтью Крукса, когда тот появился на улице, посмотрел на крышу, осмотрел здание и скрылся. Затем снайпер заметил, что Крукс вернулся, сел и посмотрел в свой телефон. В этот момент один из участников тактической группы сфотографировал Крукса.

Затем снайпер заметил, что Крукс смотрит в дальномер — прибор, который стрелки используют, чтобы определить расстояние до цели. Участник тактической группы немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт. Также в командный пункт попытались передать фотографию Крукса.

Затем Крукс снова исчез, но вскоре вернулся в третий раз, неся с собой рюкзак. Участники тактической группы вызвали подкрепление и предупредили командный пункт, что у Крукса есть рюкзак и он движется к задней части здания, в котором они находятся.

По словам источника CBS News, когда другие местные полицейские отреагировали на призыв о подкреплении, стрелок уже залез на крышу и оказался над снайперами, находившимися в здании.

Двое полицейских попытались забраться на крышу, где находился стрелок. Как рассказал шериф округа Батлер Майкл Слоуп, один из полицейских поднял второго на крышу, стрелок направил на офицера оружие, после чего тот отступил и упал с крыши. Через несколько секунд Крукс начал стрелять в направлении участников митинга.

Нападавшего застрелил снайпер Секретной службы США, находившийся в здании за спиной бывшего президента. По данным источников CBS News, команда Секретной службы, которая в итоге убила стрелка, находилась на здании, расположенным за левым плечом Трампа.

Покушение на 45-го президента США Дональда Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. При покушении погиб один из участников митинга, два получили ранения.

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