Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года — его арестовали практически сразу после возвращения в страну. Еще в 2018 году городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, признав его виновным по статье о злоупотреблении полномочиями. Затем ему дали еще шесть лет тюрьмы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. За время ареста состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось. Он несколько раз объявлял голодовку. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». В феврале 2023 года тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, требовавшей либо освободить Саакашвили от наказания, либо дать отсрочку исполнения приговоров. Его освобождения требуют Европарламент и президент Украины Владимир Зеленский. Журналистка «Дождя» Екатерина Котрикадзе взяла письменное интервью у Саакашвили, находящегося под арестом. Он ответил на вопросы о предстоящих парламентских выборах в Грузии, обстановке в стране и его возможном помиловании. «Медуза» с разрешения «Дождя» публикует полностью это интервью.

— Может ли закон об привести к смене власти в Грузии?

— Смена власти в Грузии в любом случае произойдет, но этот закон углубит и ускорит процесс смены власти.

— Вы неоднократно говорили, что проводит политику Путина. Есть ли у вас доказательства прямой зависимости?

— Доказательств огромное количество. После прихода к власти Иванишвили сразу закрыл Первый кавказский канал — грузинский русскоязычный канал, зато дал России возможность [запуска] грузинского филиала российского «Спутника». Он закрыл Американский технологический университет и программу американских учителей в Грузии. По указу из Москвы свернул два важных инфраструктурных проекта — порт Лазика-Анаклия и терминал Royal Caribbean в Батуми. Лица, задержанные за шпионаж в пользу России, были выпущены как политзаключенные.

Списки грузинских участников войны 2008 года были переданы российским спецслужбам, и много участников спецопераций против россиян были уничтожены на территории Грузии, и против многих были возбуждены уголовные дела главным прокурором, который, согласно Госдепу, является агентом ФСБ. А в последние годы грузинская власть заняла резко антиукраинскую позицию и стала местом для отмывания русских денег, и в этом направлении на прошлой неделе был принят отдельный закон.

Саакашвили из тюремной больницы — о Путине, отравлении и будущем Грузии. Эксклюзив Телеканал Дождь

— Какие у вас прогнозы на предстоящие в октябре выборы?

— Их проиграет с разгромным счетом, хотя попытается сфальсифицировать.

— Ждете ли вы помилования от президента [Саломе] Зурабишвили?

— Зурабишвили сейчас играет в целом конструктивную роль. Все ее коллеги, с которыми она встречается, включая [Эммануэля] Макрона (президента страны ее происхождения), Европарламент — требуют от нее моего освобождения. Это требование подкрепляется подписями сотен тысяч грузин. Хватит ли ей смелости совершить этот поступок, я не знаю. Ведь согласно украинской разведке, я являюсь личным узником Путина.

— Считаете ли вы ее лидером грузинской оппозиции? А себя считаете?

— У меня самое большое количество верных сторонников. На этом этапе я свою личную роль вижу в обеспечении единства оппозиции.

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— Как вы себя чувствуете? Как с вами обращаются? Как проходит ваш день?

— Я больше двух лет не видел солнца и не вдыхал свежего воздуха. Следы тяжелыми металлами еще остались. Я переписываюсь с Владимиром Кара-Мурзой, и наши симптомы очень похожи. Я пытаюсь работать. Смотрю грузинские и украиноязычные каналы. Депутатов, вопреки закону, ко мне не пускают. Мне также незаконно запретили любые телефонные звонки.

— У вашей падают рейтинги. Почему?

— Я не думаю, что они падают. Они такие же, как и раньше. Но учитывая, что часть партии отделилась и большинство электората их тоже считает моим проектом (хотя это не так) — эти две партии спокойно выигрывают у «Мечты». А по всем опросам моя личная поддержка сильно возросла, несмотря на многие годы демонизации со стороны пророссийской пропаганды «Мечты».

— Не жалеете ли вы о возвращении в Грузию?

— Я только жалею, что не могу более активно помогать Украине, где я до сих пор являюсь председателем Национального совета реформ при президенте Зеленском. С другой стороны, мое присутствие в Грузии очень окрыляет многих людей в стране.

— Алексей Навальный вернулся в Россию и был убит. Не боитесь ли вы за свою жизнь?

— Я был очень тронут тем, что Алексей Навальный из своей камеры выражал солидарность по отношению ко мне. Для меня он великий герой мировой истории. Путин называл Навального Саакашвили. Путин неоднократно публично угрожал меня убить. Можно сказать, что я — единственный человек, которого Путин угрожал убить, но еще жив.

— Что бы вы хотели сказать Путину сейчас, когда на войне в Украине «тупик», как выражаются многие аналитики, или даже некоторое продвижение российских войск, а оппозиция уничтожена или выдворена? Он побеждает?

— Как только Путин пошел войсками на Киев, я сразу сказал, что ему конец. И сейчас особенно — после последних решений в Вашингтоне и Европе. Я только укрепился в своем убеждении.

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