Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили

Европейский парламент утвердил резолюцию, которой призвал власти Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося под стражей с осени 2021 года, и позволить ему пройти лечение за границей.

В пресс-релизе Европарламента отмечается, что депутаты серьезно обеспокоены резким ухудшением здоровья политика, поэтому они призывают грузинские власти не забывать о том, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, а также предоставление ему адекватного лечения.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что то, как в стране обращаются с заключенными, является важным показателем приверженности правительства страны европейским ценностям.

Отдельно Европарламент призвал Совет Европы и партнеров ЕС ввести санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции он называется олигархом, ответственным за преследование Саакашвили из соображений личной мести.

Документ поддержали 577 депутатов, против проголосовали 33 человека.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы в рамках дела об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, признав политика виновным по статье о злоупотреблении полномочиями. Летом того же года суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

В октябре 2021 года бывший президент тайно вернулся в Грузию, однако вскоре его задержали и арестовали. В тюремном заключении состояние политика начало ухудшаться. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии. В феврале 2023 года тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, требовавшей либо освободить Саакашвили от наказания, либо дать отсрочку исполнения приговоров.

За несколько дней до этого МИД Украины потребовал, чтобы власти Грузии «прекратили издеваться» над политиком и вернули его в Киев, так как у Саакашвили есть украинское гражданство.

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