Суд в Тбилиси отказался освободить Михаила Саакашвили. МИД Украины требовал «прекратить издеваться» над политиком

Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, требовавшей освободить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Первый канал Грузии.

Суд в Тбилиси рассматривал ходатайство адвокатов с декабря 2022 года. Защита просила отсрочить исполнение приговоров, , или же освободить его от наказания.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. В тюремном заключении его состояние здоровья ухудшилось. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии.

В начале февраля МИД Украины потребовал, чтобы власти Грузии «прекратили издеваться» над Саакашвили и вернули его в Киев, так как у Саакашвили есть украинское гражданство.

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