«Надо сделать шаг в духе христианского милосердия». Навальный призвал власти Грузии отпустить Саакашвили из тюрьмы на лечение

Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, призвал грузинские власти выпустить политика Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение. Пост с таким призывом опубликован в соцсетях Навального.

Российский политик отметил, что не знаком с Саакашвили или членами его команды, а также «слабо представляет грузинскую политику», но решил высказаться «как человек и христианин».

По словам Навального, в нынешней ситуации страдают все: Саакашвили и его семья, «всей Грузии от происходящего плохо», и даже оппонентам грузинского политика «нет от этого ничего хорошего».

Я верю в счастливое европейское будущее Грузии. <…> Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой.

Навальный считает, что ситуация с преследованием Саакашвили зашла в тупик, потому что «каждый [ее участник] хочет сохранить лицо». Но власть, считает политик, «должна быть более милосердной, чем ее оппоненты».

Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию — ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, — это было бы самое правильное.

Сейчас страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации.

Призываю власти Грузии и всех оппонентов Михаила Саакашвили сделать этот шаг в духе христианских милосердия и миротворчества.

Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. Он отбывает срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где его регулярно отправляют в штрафной изолятор по незначительным поводам. В начале апреля Навальному вызывали скорую помощь «из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка». Защита не исключает, что оппозиционера могут «притравливать», чтобы его состояние здоровья ухудшалось.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. Его арестовали по ранее вынесенным приговорам.

В тюремном заключении состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии. В феврале 2023 года тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, требовавшей либо освободить Саакашвили от наказания, либо дать отсрочку исполнения приговоров.

Освободить грузинского политика призывал Европарламент. МИД Украины требовал, чтобы власти Грузии «прекратили издеваться» над политиком и вернули его в Киев (у Саакашвили есть украинское гражданство).

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Киев требует, чтобы Грузия «перестала издеваться» над Саакашвили. Зеленский говорит о «публичной пытке», сам бывший президент — об отравлении «Медуза» рассказывает, что происходит с арестованным политиком

Что происходит с Саакашвили

Киев требует, чтобы Грузия «перестала издеваться» над Саакашвили. Зеленский говорит о «публичной пытке», сам бывший президент — об отравлении «Медуза» рассказывает, что происходит с арестованным политиком