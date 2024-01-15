Арестован начальник котельной, из-за аварии на которой тысячи жителей Подольска остались без отопления. Его племянница утверждает, что он давно писал руководству о неисправностях Петицию за его освобождение подписали 20 тысяч человек

Работы по восстановлению подачи отопления в Климовске, 8 января 2024 года Администрация городского округа Подольск

Более 20 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить из-под стражи Александра Чикова — начальника котельной Климовского патронного завода в подмосковном Подольске. Племянница 65-летнего Чикова утверждает, что он еще летом направлял письма руководству, в которых говорил о неисправности котельной.

4 января в результате прорыва теплотрассы в микрорайоне Климовск без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, почти весь Климовск (микрорайон Подольска) отапливался одной котельной местного патронного завода. Он утверждал, что ситуацию с теплоснабжением в Подольске от властей скрывали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По делу об аварии на котельной арестовали Чикова, замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева и директора патронного завода Игоря Кушникова. Чикова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «а» части 2 статьи 238 УК). Максимальное наказание по второй части этой статьи — шесть лет колонии. «Коммерсант» писал, что Чиков вину не признает.

Александр Чиков на суде по избранию меры пресечения, 10 января 2024 года Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По словам племянницы начальника котельной Ольги Афанасьевой, Чиков пытался «всеми силами наладить работу котельной». Она рассказала, что ее дядя жил в котельной с момента аварии.

«С момента аварии и до момента задержания он жил на котельной, пытаясь устранить аварию и дать отопление в жилые дома. Да, он взял с собой лекарства на неделю и ночевал там, а моя тетя носила ему еду. На момент задержания и первых допросов у дяди Саши еще даже не было своего (не государственного) адвоката. Вместо того, чтобы прятаться, искать адвокатов и юристов, он честно работал. Так ведь всегда ведут себя настоящие „преступники“», — сказала Афанасьева.

Ольга утверждает, что Чиков не подписывал акт о вводе котельной в эксплуатацию и еще летом 2023 года направлял «письма своему руководству о неисправности котельной».

«Мой дядя — не „большой начальник“. Над ним помимо собственника был еще генеральный директор и главный инженер. Миллионов, особняков и яхт у него тоже нет. Со всей Московской области поступают обращения об отсутствии отопления. Можно ли заявлять, что на всех котельных региона работают непрофессиональные сотрудники? Вероятно, причина не в этом, а в системной непригодности многомиллиардного оборудования», — говорится в ее посте.

Ольга Афанасьева призвала подписывать петицию на Change.org, авторы которой обращаются к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину с призывом освободить Чикова. Там говорится, что Чиков работал в котельной 13 лет и «все это время звонил во все колокола о том, что котельная неисправна». Защита Чикова просила суд ограничиться его домашним арестом. У него диабет, гипертония, атеросклероз нижних конечностей и другие хронические заболевания.

Помимо Чикова суд также арестовал заместителя главы администрации подмосковного Подольска Романа Рязанцева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в», части 3 статьи 286 УК). По версии следствия, чиновник, зная о наличии дефектов оборудования, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

Генерального директора Климовского патронного завода Игоря Кушникова обвиняют по той же статье, что и Чикова. Он руководил заводом с мая 2023 года. Кушников — бывший полковник ФСБ. «Агентство» утверждает, что это тот же человек, которого обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ в конце 1990-х — начале 2000-х. Следствие утверждало, что в то же самое время он работал в ФСБ. По версии следствия, Кушников собрал группировку в 1992 году и обеспечивал ей прикрытие, снабжал оружием, разрабатывал планы операций. Гольяновскую ОПГ обвиняли в убийствах, бандитизме, вымогательстве, покушениях на убийства, взрывах. По итогам разбирательства Кушникова признали виновным в злоупотреблении властью и освободили от ответственности за истечением срока давности.

Кто руководит заводом в Климовске

Гендиректор завода, из-за аварии на котором 20 тысяч человек остались без тепла, — полковник ФСБ. В 1990-е его обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ Некоторое время предприятием руководил бывший охранник Путина

Кто руководит заводом в Климовске

Гендиректор завода, из-за аварии на котором 20 тысяч человек остались без тепла, — полковник ФСБ. В 1990-е его обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ Некоторое время предприятием руководил бывший охранник Путина