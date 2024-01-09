В Подольске из-за аварии на теплотрассе задержали начальника котельной, директора завода и заместителя главы города

Сотрудники Следственного комитета задержали начальника котельной, генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и заместителя главы администрации Подольска из-за аварии на теплотрассе, которая привела к отключению отопления в жилых домах микрорайона Климовск.

Как сообщает пресс-служба СК, начальник котельной и гендиректор были задержаны в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В отношении замглавы администрации Подольска было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о Романе Рязанцеве, который отвечал за содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций.

По версии следствия, чиновник, зная о наличии дефектов оборудования, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

В ведомстве также добавили, что в помещениях и на рабочих местах задержанных были проведены обыски и выемки. Сейчас задержанных допрашивают.

4 января в результате прорыва теплотрассы в Подольске без отопления и горячей воды в сильные морозы остались больше 170 многоквартирных домов и больница в микрорайоне Климовск.

6 января местные власти ввели в городе режим ЧС локального характера. На следующий день СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

8 января в МЧС по Московской области сообщили, что теплоснабжение удалось восстановить в 81 многоквартирном доме.