Гендиректор завода, из-за аварии на котором 20 тысяч человек остались без тепла, -полковник ФСБ. В 1990-е его обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ Некоторое время предприятием руководил бывший охранник Путина

Ремонт системы отопления в микрорайоне Климовск в Подольске Администрация городского округа Подольск

Гендиректором Климовского специализированного патронного завода, из-за аварии в котельной которого десятки тысяч жителей Подольска остались без тепла, является полковник ФСБ Игорь Кушников. В 1990-х годах его обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ.

Информация о том, что человек по имени Игорь Кушников руководит предприятием с мая 2023 года, есть в базе СПАРК, пишет РБК. «Агентство», изучив фотографии директора с одного из публичных мероприятий, пришло к выводу, что это именно тот Кушников, который в 1990-е годы, по данным СМИ, был связан с организованной преступностью.

Кушников в начале 1990-х работал в информационно-аналитическом отделе ФСБ. В 1992 году, как позже было установлено в суде, он создал частное охранное предприятие «Беркут», которое работало в интересах Гольяновской ОПГ. Как писал «Коммерсант», Кушников, пользуясь своим служебным положением, обеспечивал банде прикрытие, снабжал ее оружием, аппаратурой и спецталонами, запрещающими досмотр автомобилей, а также разрабатывал планы операций.

Суд над предполагаемыми лидерами Гольяновской ОПГ, в числе которых оказался Кушников, начался в 1999 году. По версии следствия, группировка была ответственна за более чем 40 убийств, однако в итоговое обвинение вошли только четыре эпизода — а также бандитизм, вымогательство и незаконный оборот оружия.

Как писал тогда «Коммерсант», «сказать, что дело рассыпалось — значит, не сказать ничего»: свидетели в суде отказались от показаний, а многие вещественные доказательства оказались утеряны. В итоге в 2002 году Кушников был признан виновным только по одному эпизоду злоупотребления властью — за то, что незаконно вызволил из отдела милиции задержанного участника группировки, — и был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности. Еще несколько членов банды получили незначительные сроки.

До Кушникова Климовским специализированным патронным заводом на протяжении полутора лет руководил человек по имени Игорь Рудыка, которого «Коммерсант» в 2022 году описывал как «бывшего бойца „Альфы“ и сотрудника ФСО». «Агентство», изучив фотографии Рудыки, убедилось, что как минимум с 2017 по 2019 годы он регулярно появлялся среди охранников президента России Владимира Путина.

Данные о владельцах завода в СПАРК не раскрываются, отмечает РБК. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждал, что после аварии владельцы предприятия скрылись и не ответили на вопросы властей. 9 января стало известно, что Путин распорядился национализировать завод.

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