Суд арестовал замглавы Подольска по делу об аварии в котельной, из-за которой тысячи жителей города остались без отопления

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы администрации подмосковного Подольска Романа Рязанцева по делу об аварии в котельной, из-за которой тысячи жители города остались без тепла во время морозов.

Как сообщает пресс-служба судов Москвы, Рязанцева обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в», части 3 статьи 286 УК). По версии следствия, чиновник, зная о наличии дефектов оборудования, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

Суд также арестовал Александра Чикова — начальника котельной Климовского специализированного патронного завода, где произошла авария. Его обвинили в выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «а» часть 2 статьи 238 УК). Он вину не признает, пишет «Коммерсант».

По данным издания, по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также проходит гендиректор патронного завода Игорь Кушников — полковник, которого в 1990-х годах обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ.

Авария на котельной в Подольске произошла 4 января. Из-за нее без отопления на несколько дней остались 176 многоквартирных домов, в которых живут более 20 тысяч человек. В Подольске ввели режим ЧС локального характера. К утру 10 января без отопления оставались жители 37 пострадавших домов.

Власти Подмосковья возложили ответственность за произошедшее на владельцев котельной. Президент России Владимир Путин распорядился национализировать Климовский патронный завод.

По словам губернатора Подмосковья, для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Подольске необходимо инвестировать в сферу ЖКХ города «миллиарды рублей». При этом за две недели до аварии Подольск получил премию «Прорыв года» за «эффективное управление ресурсами» и «финансовую устойчивость».