ФБР заподозрило сотрудника РПЦ в вербовке агентов для российских спецслужб в США При обыске в 2021 году у него нашли документ с описанием сотрудничества церкви и разведки

Дмитрий Петровский РПЦ

Федеральное бюро расследований США заподозрило сотрудника отдела внешних церковных связей ( ) Московского патриархата Дмитрия Петровского в работе на российскую разведку. Об этом рассказали источники исследователей спецслужб, авторов сайта «Агентура.ру» Ирины Бороган и Андрея Солдатова.

О подозрении в адрес Петровского стало известно весной 2023 года, когда приходы нескольких православных церквей в США получили предупреждение от ФБР о том, что российские спецслужбы ведут агентурную работу среди священников и прихожан. Копию предупреждения журналистам предоставили источники в православной общине США.

ФБР считает, что Петровский под прикрытием Русской православной церкви занимался вербовкой агентов для российских спецслужб среди священников и прихожан РПЦ и других православных церквей в США, пишут Солдатов и Бороган.

Согласно биографии на сайте Патриаршей комиссии по вопросам спорта, Петровский окончил Московский авиационный институт (МАИ), начал карьеру в ОВЦС в 2001 году, а в 2018-м стал секретарем комиссии. По словам источников «Агентуры.ру», Петровский хорошо известен в православных кругах США с 1990-х годов. С тех пор он ездил по службе по всему миру, в том числе сопровождал российскую сборную на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и в 2022 годах.

Солдатов и Бороган отмечают необычное увлечение сотрудника РПЦ — боевые искусства. В его биографии отмечается, что он был одним из организаторов круглого стола «Православное сознание и боевые искусства» в Московской духовной академии в 2002 году.

«Это не единственная необычная черта в поведении Петровского: его аватар в WhatsApp выглядит, мягко говоря, нетипично для сотрудника дипломатической службы патриарха, — это кот в бандане и с летучей мышью и надписью „военная разведка“ на ошейнике», — говорится в статье «Агентуры.ру».

В мае 2021 года Петровского обыскали при въезде в США. На его компьютере нашли файлы, связанные с российской разведкой, пишут Солдатов и Бороган. Среди найденных документов были досье на известных православных священников в США с деталями биографий членов их семей. В ФБР сочли, что такая информация была необходима Петровскому для шантажа этих людей в процессе вербовки.

Один из найденных файлов был обозначен отметкой «конфиденциально». Его ФБР полностью процитировало в своем предупреждении. Так, по данным ведомства, в этом документе содержалось описание направлений сотрудничества РПЦ с российскими спецслужбами — СВР, ГРУ и ФСБ.

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По словам источников «Агентуры.ру» в патриархии, этот документ был подготовлен вскоре после того, как Кирилл был избран патриархом — весной 2009 года. Того же мнения придерживается ФБР по итогам анализа метаданных.

В документе, согласно предупреждению ФБР, перечисляются «зоны взаимодействия» церкви со спецслужбами — например, «сотрудничество в подготовке сотрудников» РПЦ и СВР. «Возможно — привлечение к оперативной деятельности сотрудников РПЦ (исключительно с прямой санкции патриарха, характер таковой деятельности в рабочем порядке контролируется спецштатом РПЦ — для предупреждения и избежания негативных последствий для РПЦ)», — цитирует «Агентура.ру» документ.

В файле также говорится, что ГРУ готово «развивать сотрудничество, но крайне постепенно, в условиях строгой конфиденциальности и отталкиваясь от реальной деятельности на местах». В пункте о взаимодействии с ФСБ церковные чиновники отметили, что заинтересованы в сотрудничестве ОВЦС со службой контрразведки «в плане экспертного взаимодействия, противодействия сектам, отработки паритетных действий иностранным структурам».

В пресс-службе ФБР не стали комментировать документ, который, как утверждается, нашли у Петровского. В бюро отметили, что регулярно взаимодействуют с представителями православной общины для сотрудничества «в борьбе с преступной деятельностью».

В ОВЦС сообщили журналистам, что Петровский был уволен из учреждения РПЦ в июле 2023 года. По данным «Агентуры.ру», это произошло из-за скандала в США.