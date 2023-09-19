Нагорный Карабах. Война не прекращается Есть погибшие и раненые

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Минобороны страны утверждает, что военные применяют «высокоточное оружие», с помощью которого «выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения». Ведомство также обвинило армянскую армию в «провокациях» в Карабахе — в частности, обстрелах позиций азербайджанских военных. В сообщении говорится, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры «не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».

Минобороны непризнанной НКР сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всей линии соприкосновения и наносит ракетно-артиллерийские удары. Под обстрелом находится, в частности, Степанакерт. Армянские СМИ опубликовали видео из города, на записи слышны взрывы.

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Тор» ВС Армении.

МИД Азербайджана заявил, что единственным способом достижения мира и стабильности в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских вооруженных сил из региона и роспуск правительства непризнанной республики. Минобороны Армении в ответ заявило, что в Нагорном Карабахе нет армянской армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности. Он заявил, что Азербайджан начал обстрелы всей территории Нагорного Карабаха с помощью ракет и артиллерии, после чего начал действия «по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов». По его словам, Баку хочет вовлечь Армению в боевые действия. Он добавил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии. Пашинян добавил, что Ереван не будет «делать никаких непросчитанных, резких и авантюрных действий».

Столкновения между войсками Азербайджана и войсками непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении произошли в сентябре — ноябре 2020 года. Война продолжалась 44 дня. В результате подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном при участии России Баку получил под контроль примерно половину региона, а в оставшейся части разместили российских миротворцев. Связь этих территорий с Арменией обеспечивал Лачинский коридор, вдоль которого также были размещены миротворцы. Армения также обязалась вывести войска из НКР.

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Азербайджан утверждает, что проинформировал о своих планах миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе. Москва это отрицает. В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что Россия не информировала Ереван о планах Баку начать боевые действие. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российских миротворцев предупредили «за несколько минут до начала боевых действий». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить, что российскую сторону «заблаговременно» поставили в известность о начале боевых действий, передает «Интерфакс».

В Нагорном Карабахе заявили о первых погибших и раненых в результате обстрелов. Уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян сообщил, что погибли два человека, в том числе ребенок. Он также заявил об 11 раненых (среди которых восемь детей), позже он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 23 человек. Он также опубликовал фотографии, как утверждается, поврежденных жилых строений в Степанакерте. В Минздраве непризнанной республики позже сообщили о пяти погибших и 80 раненых.

Армянская журналистка Сирануш Саргсян опубликовала видео, которое, как утверждается, снято в Степанакерте.

Прокуратура Азербайджана, в свою очередь, заявила, что один мирный житель погиб в городе Шуша в результате минометного обстрела из Нагорного Карабаха.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика обратилась к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации», сообщил единый информационный центр НКР. В администрации президента Азербайджана заявили, что власти готовы встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны». При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР.

В Ереване началась акция протеста с требованием к властям отреагировать на атаку Азербайджана. Участники акции перекрыли несколько улиц. Они требуют от Пашиняна более решительных действий по защите армянского населения Нагорного Карабаха.

По оценке корреспондента «Медузы» на 18:00 по московскому времени, на площади Республики в Ереване собрались до пяти тысяч человек. Сейчас обстановка там в целом спокойная.

Военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе осудил Евросоюз. ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий, чтобы «создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации». Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Кремле заявили, что обеспокоены «резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий». По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Москва находится в контакте с армянской и азербайджанской сторонами, а российские военные «сейчас работают с тем, чтобы повернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло». Он призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним документам, подписанным между Россией, Арменией и Азербайджаном.

В последние несколько месяцев в Карабахе продолжается гуманитарный кризис. В декабре 2022 года группа граждан Азербайджана под предлогом экологического протеста перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. Российские миротворцы, дислоцированные в регионе для контроля за Лачинским коридором, никак не смогли исправить ситуацию.

В апреле 2023 года Азербайджан установил пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге, еще более усилив блокаду. Ереван обвиняет Баку в давлении на армянское население Нагорного Карабаха, чтобы заставить жителей признать суверенитет Азербайджана над регионом либо покинуть его территорию. В Азербайджане утверждают, что Лачинский коридор используется Арменией для снабжения вооруженных формирований и незаконной добычи полезных ископаемых в регионе. Жители непризнанной республики рассказывали, что им становится все труднее получать доступ к продуктам питания, лекарствам и другим предметам первой необходимости.

Армения и Азербайджан последние несколько недель регулярно обвиняли друг друга в обстрелах и нарушении перемирия. В частности, 12 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли их позиции, а Ереван в тот же день обвинял азербайджанскую армию в обстреле позиции армянских военных. Как обратила внимание «Медиазона», в последнюю неделю взаимные обвинения в обстрелах, диверсиях и возведении фортификационных сооружений появлялись каждый день.