В Нагорном Карабахе сообщили о 27 погибших в результате азербайджанских обстрелов

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана 19 сентября погибли 25 человек.

Обновление. Позже Степанян сообщил, что по данным на 22:30, число погибших увеличилось до 27 человек, количество раненых превысило 200 человек.

По его словам, эта информация получена из морга Степанакерта. Он уточнил, что двое погибших — мирные жители.

Степанян также заявил, что ранения получили 138 человек, среди них 29 мирных жителей. Он добавил, что эта информация актуальна на 21:00 по ереванскому времени (20:00 по московскому времени).

Минздрав непризнанной республики в районе 18:00 сообщал о пяти погибших и 80 раненых.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам.

Власти непризнанной республики обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации». В ответ Азербайджан заявил, что власти готовы встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны». При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР. Азербайджан также требует вывести армянские вооруженные силы из региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку хочет вовлечь Ереван в боевые действия. Он добавил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии.

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