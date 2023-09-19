Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»
Пожалуйста, относитесь критически к заявлениям (в том числе официальным), которые распространяют непосредственные стороны конфликта. В этом онлайне мы в том числе публикуем оперативную информацию из азербайджанских и армянских источников, которую с учетом быстрого развития ситуации мы не можем независимо проверить.
Главное на 14:30 мск
- Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В Баку уверяют, что обстреливают только военные объекты.
- В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию». Ереван призвал Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.
- Источники в Нагорном Карабахе утверждают, что азербайджанские военные «целенапраленно бьют по селам» региона. Есть сообщения о раненых, однако независимых подтверждений этой информации нет.
- МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру является полный вывод армянских военных из Карабаха. В Минобороны Армении говорят, что в регионе нет подразделений армянских вооруженных сил.
- МИД России заявил, что Москва «встревожена резкой эскалацией ситуации» и призвал стороны вернуться к переговорам.
Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности Армении.
В МИД Армении назвали «широкомасштабной агрессией» военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Ведомство призвало Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению боевых действий.
В Нагорном Карабахе утверждают, что азербайджанские войска «целенаправленно бьют по селам» региона.
В больницы Степанакерта уже доставлены некоторое количество раненых, в том числе и детей, заявляют проармянские телеграм-каналы без указания источников.
Никаких независимых подтверждений этой информации пока нет.
Министр обороны Азербайджана поговорил по телефону со своим коллегой из Турции, сообщило азербайджанское военное ведомство.
В ходе разговора Анкару проинформировали о начале «антитеррористической операции».
Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет
Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет.
Россия «встревожена резкой эскалацией ситуации» в Нагорном Карабахе
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.
Официальное заявление Минобороны непризнанной НКР
19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары.
Другие подробности в заявлении не приводятся.
Минобороны Азербайджана также утверждает, что для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.
Официальное заявление Минобороны Азербайджана
В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура.
Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки.
В сообщении подчеркивается, что в известность о своих действиях азербайджанские силы поставили российских миротворцев и Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня.
Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявляет о спокойной обстановке на границах страны.
«По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная», — заявили в пресс-службе ведомства.
Армения официально не признает независимость НКР.
Под обстрелом, в том числе, находится столица НКР — город Степанакерт (Ханкеди).
Азербайджанские СМИ публикуют видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Тор» ВС Армении.
Днем 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах).
В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».
Здравствуйте. В этом онлайне мы будем в прямом эфире следить за развитием событий вокруг Нагорного Карабаха.