Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»

В Нагорном Карабахе утверждают, что азербайджанские войска «целенаправленно бьют по селам» региона.

В больницы Степанакерта уже доставлены некоторое количество раненых, в том числе и детей, заявляют проармянские телеграм-каналы без указания источников.

Никаких независимых подтверждений этой информации пока нет.