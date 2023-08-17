В Нагорном Карабахе заявили о первом случае смерти от голода из-за азербайджанской блокады Жители республики рассказали, что им не хватает даже хлеба

Азербайджанский блокпост на въезде в Лачинский коридор, 30 июля 2023 года Karn Minasyan / AFP / Scanpix / LETA

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегам Степанян заявил о первом смертельном исходе от голода в регионе, который уже восемь месяцев находится в блокаде.

Омбудсмен опубликовал в фейсбуке фото 40-летнего жителя Степанакерта К. Ованнисяна, который умер от «хронического недоедания, белково-энергетического дефицита», и результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах его смерти.

«Катастрофические последствия продолжающейся восьмимесячной блокады Арцаха со стороны Азербайджана более чем заметны и ощутимы в сфере здравоохранения, которые в первую очередь сказываются на состоянии здоровья наиболее уязвимых групп общества — детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, инвалидов и пожилых людей», — написал Степанян.

В декабре 2022 года группа граждан Азербайджана под предлогом экологического протеста перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В результате этого в регионе, который после войны 2020 года в значительной степени контролируется Азербайджаном, но остается заселен в основном этническими армянами, возник тяжелый гуманитарный кризис. Российские миротворцы, дислоцированные в регионе для контроля за Лачинским коридором, никак не смогли исправить ситуацию. В апреле 2023 года Азербайджан установил пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге, еще более усилив блокаду. Ереван обвиняет Баку в давлении на армянское население Нагорного Карабаха, чтобы заставить жителей признать суверенитет Азербайджана над регионом либо покинуть его территорию. В Азербайджане утверждают, что Лачинский коридор используется Арменией для снабжения вооруженных формирований и незаконной добычи полезных ископаемых в регионе.

Жители Степанакерта, с которыми поговорили по видеосвязи журналисты Reuters, заявили, что им становится все труднее получать доступ к продуктам питания, лекарствам и другим предметам первой необходимости.

«Я уже очень давно не ела какие-либо молочные продукты или яйца, — рассказала журналистам 23-летняя учительница английского языка Нина Шахвердян. — Это катастрофа, потому что у нас нет газа и бывают отключения электричества».

Жители Карабаха говорят, что могут питаться только тем, что производится в регионе, но даже эти продукты попадают в Степанакерт нечасто, поскольку местным фермерам не хватает топлива, чтобы доставить их на рынок.

Фотограф и недавняя выпускница школы Ани Балаян призналась, что последний раз ела мясо около двух недель назад. Ее семья выживает лишь на хлебе, а также помидорах, огурцах и арбузах, которые пока еще можно купить на рынках города. «Я несколько дней ложилась спать голодной, потому что нигде не могла найти хлеба, чтобы принести домой», — сказала она.

По мнению Нины Шахвердян, Азербайджан делает все для того, чтобы люди окончательно отчаялись и покинули регион, однако это только укрепит решимость карабахских армян остаться на своей исторической родине. «Как вы сможете жить под властью правительства или людей, которые морят вас голодом восемь месяцев?» — цитирует ее Reuters.

16 августа Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное ситуации в Лачинском коридоре. Перед этим бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал отчет, в котором фактически приравнял блокаду Нагорного Карабаха силами безопасности Азербайджана к геноциду армянского населения региона.

На заседании Совбеза не было принято какой-либо резолюции или декларации, однако прозвучали призывы о немедленном возобновлении движения по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром.

Представитель ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну потребовала разрешить Международному Красному Кресту доставлять в регион гуманитарную помощь любыми доступными маршрутами и не препятствовать в этом деле другим организациям.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в Совбезе, отметил, что 26 июля Ереван отправил гуманитарный конвой, который до сих пор остается на въезде в Лачинский коридор, поскольку азербайджанская сторона препятствует его доставке в Карабах. Он призвал международное сообщество осудить спровоцированный Азербайджаном голод в Нагорном Карабахе как запрещенный метод ведения войны и предложил направить в регион независимую миссию по оценке ситуации.

Представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев назвал обвинения Армении беспочвенными и упрекнул Ереван в попытке манипулировать общественным мнением. «То, что Армения пытается представить в качестве гуманитарного вопроса, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», — заявил он.

По его словам, сразу после окончания войны 2020 года Азербайджан предложил решение, предусматривающее доставку грузов в карабахский регион по контролируемым Баку территориям, но Ереван отверг эту инициативу. Алиев добавил, что этнические армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, считаются жителями Азербайджана, и официальный Баку стремится гарантировать и обеспечить им доступ к необходимым товарам и услугам.

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти «делают все возможное по политико-дипломатическим каналам на всех уровнях», а также «по линии российского миротворческого контингента», чтобы «не допустить гуманитарной катастрофы» в Нагорном Карабахе.

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