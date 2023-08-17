К участникам движения «Голос» пришли с массовыми обысками. На сопредседателя движения Григория Мельконьянца завели дело о «нежелательной» организации

Григорий Мельконьянц

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела об организации деятельности «нежелательной» организации (часть 3 статьи 284.1 УК, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 17 августа силовики пришли с обысками к Мельконьянцу и еще 14 координаторам «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани, рассказал собеседник агентства.

Как пишет «ОВД-Инфо», следственные действия, в частности, проходили у Владимира Жилкина в Москве, Полины Костылевой в Петербурге, Ксении Черепановой в Великом Новгороде, Владислава Ходаковского в Воронеже, Софии Ивановой в Рязани (после обыска ее увезли на опрос в Центр «Э» в качестве свидетеля), Дениса Шадрина в Кирове.

Также сообщалось об обысках у Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова в Челябинске, однако они связаны не с делом о «нежелательной» организации, а касаются «фейков» об армии России.

РИА Новости опубликовало видео из квартиры Мельконьянца. На нем сопредседатель «Голоса» заполняет документы после обыска и уточняет у полицейских, какие время и дату указывать в бумагах. Ему отвечают: «Текущее — 6:45. И сегодняшняя дата, 17 августа». После обыска Мельконьянца доставили на допрос в СК, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

«Известия» утверждают, что дело о «нежелательной» организации также возбудили против координатора «Голоса» Владимира Егорова. У него во время обыска изъяли ноутбук, деньги и нетронутый ящик старых сигнальных ракет, пишет издание.

Сопредседатель движения Станислав Андрейчук заявил в эфире «Дождя», что уголовное дело и обыски связаны с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». В сентябре 2021 года власти России объявили ENEMO «нежелательной» организацией, после чего «Голос» прекратил свое участие в объединении.

«Тем не менее, ранее у нас по административным делам прошло несколько судов у активистов, в том числе не очень связанных с „Голосом“, — их признали виновными в том, что они в качестве участников „Голоса“ с этой организацией взаимодействуют», — сказал Андрейчук.

В беседе с РБК он добавил, что пока нет точной информации о том, в отношении кого возбуждено уголовное дело. В одном из постановлений на обыск сначала говорится о деле без указания фигурантов, а спустя несколько абзацев есть предложение: «Таким образом, Мельконьянц с другими неустановленными лицами… осуществлял организацию деятельности движения „Голос“, входящего в структуру ENEMO», рассказал Андрейчук.

Сопредседатель «Голоса» считает, что уголовное дело и массовые обыски у участников движения связаны с приближающимися выборами. «Понятно, что это все связано с выборами, потому что у нас до единого дня голосования в России три недели, до старта президентской компании осталось четыре месяца. На протяжения всего прошлого года власти пытались затруднить возможность контролировать выборы, и выламывание двери в шесть утра — из этого же арсенала», — заявил Андрейчук в разговоре с «Русской службой Би-би-си».

Следственные органы пока не давали официальных комментариев об уголовном деле против «Голоса».

Ассоциация «Голос» была основана в 2000 году для независимого наблюдения за выборами в России. В 2013 году организацию объявили «иностранным агентом», а три года спустя Пресненский суд Москвы ликвидировал ассоциацию по иску Минюста РФ. «Голос» продолжил свою деятельность в России в формате движения в защиту прав избирателей без образования юридического лица. В августе 2021 года Минюст РФ внес движение «Голос» в новый реестр «иноагентов», не зарегистрированных в России. Статуса «нежелательной» организации у «Голоса» нет.

По статье 284.1 УК РФ ранее судили бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова (его приговорили к четырем годам лишения свободы) и политика Владимира Кара-Мурзу (в его деле также были обвинения в госизмене и распространении «фейков» о российской армии, приговор — 25 лет колонии строгого режима).

Чем занимается «Голос»

«Это лишний признак того, что власть что-то хочет скрыть» Почему отказ ЦИКа от трансляций с избирательных участков — это очень плохо? Объясняет Григорий Мельконьянц из движения «Голос»

Чем занимается «Голос»

«Это лишний признак того, что власть что-то хочет скрыть» Почему отказ ЦИКа от трансляций с избирательных участков — это очень плохо? Объясняет Григорий Мельконьянц из движения «Голос»