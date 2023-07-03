Во Франции шесть дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка Их сравнивают с протестами, которые стали началом движения BLM в США. И это, возможно, самый тяжелый кризис за время президентства Макрона

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка Наэля М. (его полное имя не называют) из алжирско-марокканской семьи.

По версии прокуратуры, Наэль управлял арендованной машиной, в которой находились еще два подростка. Утром 27 июня их автомобиль двигался по полосе для общественного транспорта, превысив скорость. Нарушителей заметили двое полицейских на мотоциклах.

Патрульные включили сирену, догнали автомобиль на светофоре и потребовали от подростков остановиться. Однако машина продолжила движение, проехав на красный свет.

В следующий раз полицейские догнали автомобиль подростков в пробке. Сотрудники полиции подошли к машине, направив оружие на водителя, чтобы тот снова не уехал. В ответ на требование заглушить мотор водитель снова начал движение. Тогда, по данным прокуратуры, один из полицейских выстрелил, смертельно ранив подростка. Машина врезалась в препятствие, после чего, как сообщалось, один из пассажиров сбежал, а другой был задержан.

Вскоре после убийства и начала беспорядков в соцсетях появился пост, как утверждается, от имени сбежавшего подростка, который находился в машине с Наэлем. «Би-би-си» отмечает, что журналистам издания не удалось подтвердить подлинность аккаунта, опубликовавшего этот пост. В свою очередь французские СМИ утверждают, что аккаунт был верифицирован.

В посте подросток утверждает, что, остановив автомобиль, полицейские трижды ударили Наэля, после чего его нога сорвалась с педали тормоза. Когда машина поехала, сотрудник полиции выстрелил в водителя.

Похороны Наэля М. прошли в Нантере 1 июля. Полицейскому, который выстрелил в подростка, предъявили обвинения в убийстве, он находится под стражей.