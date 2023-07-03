Во Франции шесть дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка Их сравнивают с протестами, которые стали началом движения BLM в США. И это, возможно, самый тяжелый кризис за время президентства Макрона
Во Франции шестой день продолжаются беспорядки, начавшиеся после убийства 17-летнего подростка. По данным французского МВД, в ночь на 3 июля по всей стране были задержаны 157 человек. В ночь на 2 июля задержали 719 человек, в ночь на 1 июля — 1311 человек. Всего с 27 июня в ходе беспорядков во Франции были задержаны 3354 человека, пишет Associated Press.
Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в Нантере полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка Наэля М. (его полное имя не называют) из алжирско-марокканской семьи.
По версии прокуратуры, Наэль управлял арендованной машиной, в которой находились еще два подростка. Утром 27 июня их автомобиль двигался по полосе для общественного транспорта, превысив скорость. Нарушителей заметили двое полицейских на мотоциклах.
Патрульные включили сирену, догнали автомобиль на светофоре и потребовали от подростков остановиться. Однако машина продолжила движение, проехав на красный свет.
В следующий раз полицейские догнали автомобиль подростков в пробке. Сотрудники полиции подошли к машине, направив оружие на водителя, чтобы тот снова не уехал. В ответ на требование заглушить мотор водитель снова начал движение. Тогда, по данным прокуратуры, один из полицейских выстрелил, смертельно ранив подростка. Машина врезалась в препятствие, после чего, как сообщалось, один из пассажиров сбежал, а другой был задержан.
Вскоре после убийства и начала беспорядков в соцсетях появился пост, как утверждается, от имени сбежавшего подростка, который находился в машине с Наэлем. «Би-би-си» отмечает, что журналистам издания не удалось подтвердить подлинность аккаунта, опубликовавшего этот пост. В свою очередь французские СМИ утверждают, что аккаунт был верифицирован.
В посте подросток утверждает, что, остановив автомобиль, полицейские трижды ударили Наэля, после чего его нога сорвалась с педали тормоза. Когда машина поехала, сотрудник полиции выстрелил в водителя.
Похороны Наэля М. прошли в Нантере 1 июля. Полицейскому, который выстрелил в подростка, предъявили обвинения в убийстве, он находится под стражей.
Для подавления беспорядков по всей стране были мобилизованы 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД Франции, с 30 июня в столкновениях с участниками волнений пострадали не менее 127 полицейских и жандармов. Глава ведомства Жеральд Дарманен заявил, что в ночь на 3 июля при тушении подожженных автомобилей на закрытой парковке в Сен-Дени погиб 24-летний пожарный. Согласно пресс-релизу Парижской пожарной команды, он умер в результате сердечного приступа, который произошел при тушении возгорания. При этом пожарные уточнили, что смерть их коллеги не связана с беспорядками.
Участники беспорядков поджигают машины, грабят магазины, нападают на полицейские участки и мэрии. По подсчетам Bloomberg, речь идет о более чем пяти тысячах сгоревших автомобилей и более чем тысяче поврежденных и подожженных зданий по всей стране. По предварительным оценкам страховых компаний, только в Марселе ущерб для магазинов, пострадавших из-за погромов, превысил 100 миллионов евро. Модный дом Celine, входящий в холдинг LVMH, отменил показ мужской коллекции весна-лето 2024 года, который должен был пройти 2 июля в Париже. Власти других стран, в том числе Великобритании, призвали своих граждан, посещающих Францию, избегать районов, где происходят беспорядки, пишет Bloomberg.
В коммуне ЛʼАй-ле-Роз автомобиль протаранил дом мэра. Об этом рассказал мэр Венсан Жанбрю. По его словам, в ночь на 2 июля неизвестные врезались в дом на автомобиле и попытались поджечь его. В этот момент сам Жанбрю находился в мэрии, а в доме была его семья. Жена и один из двоих его детей получили ранения. Власти Франции сообщили, что случившееся будет расследоваться как покушение на убийство.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что онлайн-платформы и соцсети сыграли значительную роль в ходе беспорядков. По словам Макрона, некоторые из них, в том числе Snapchat и TikTok, использовались для организации погромов. Он отметил, что власти Франции обратятся к администрациям соцсетей, чтобы найти пользователей, публикующих контент, который может усугубить ситуацию в стране. Бабушка погибшего Наэля М. заявила, что виновные в погромах используют смерть ее внука как предлог. Она призвала прекратить беспорядки. Как отмечает Bloomberg, в основном в беспорядках участвуют молодые люди из рабочих кварталов и пригородов. Сообщалось, что некоторые задержанные — подростки.
Беспорядки во Франции сравнивают с акциями в США, которые начались в ответ на убийство Джорджа Флойда, пишет Bloomberg, то есть с началом движения Black Lives Matter. Reuters отмечает, что это худший кризис для периода президентства Макрона с начала протестов «желтых жилетов» в 2018 году.
Из-за погромов, вызванных убийством Наэля М., президент Франции отложил запланированный визит в Германию. Ожидается, что он проведет встречу с депутатами парламента и мэрами более чем 220 городов, пострадавших от беспорядков.