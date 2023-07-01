За ночь во Франции задержали почти тысячу участников беспорядков, начавшихся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка

Полиция Франции в ночь на 1 июля задержала 994 человека в связи с беспорядками, которые продолжаются четвертый день подряд, сообщает BFMTV со ссылкой на МВД. В Париже и его пригородах задержали 406 человек.

Наиболее крупные беспорядки произошли в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в пригородах Парижа.

По данным МВД, за ночь пострадали 79 полицейских, из них 31 человек — в Марселе. В коммуне Во-ан-Велен в департаменте Рона на юге страны трое полицейских получили ранения, когда их обстреляли преступники.

По всей Франции на дорогах произошло 2560 пожаров, участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии.

Протесты и беспорядки во Франции начались после убийства 17-летнего подростка Наэля, которого застрелил полицейский во время задержания под Парижем 27 июня.

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