В пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка. По всей Франции второй день продолжаются беспорядки Задержаны более 150 человек, десятки машин сожжены

Пожарный тушит автомобиль, подожженный во время беспорядков в Нантере в ночь на 29 июня 2023 года Geoffroy van der Hasselt / AFP / Scanpix / LETA

В крупных городах Франции вторую ночь продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка, который был застрелен полицейским в . Беспорядки охватили регион Иль-де-Франс, Лион, Тулузу, Лилль и Дижон. В ночь на 29 июня полиция задержала по всей стране не менее 150 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

По данным Reuters, среди прочего протестующие запустили фейерверки по автомобилям и административным зданиям в разных городах страны. Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции сообщает, что группа людей напала на пост охраны у входа на территорию тюрьмы Фресн, также запустив в него фейерверки.

«Ночь невыносимого насилия над символами республики: поджоги и нападения на мэрии, школы и полицейские участки. 150 задержанных. Выражаю поддержку полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят [участникам беспорядков]. Позор тем, кто не призывал к спокойствию», — написал Дарманен в твиттере.

Беспорядки в Нантере в ночь на 28 июня 2023 года Geoffroy van der Hasselt / AFP / Scanpix / LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «необъяснимое и недопустимое» насилие. Как и накануне, он призвал жителей страны к спокойствию, в том числе во время траурного шествия, на которое жителей Нантера призвала выходить семья погибшего. Марш пройдет днем 29 июня. МВД Франции заявило, что в районе Парижа мобилизовано около двух тысяч полицейских.

Пока окончательно неизвестно, какой ущерб был нанесен в результате беспорядков. По итогам первой ночи протестов Дарманен сообщал, что был задержан 31 человек, 24 сотрудника полиции получили легкие ранения, около 40 автомобилей были сожжены.

Пожар в ратуше в пригороде Парижа AFP / Scanpix / LETA

Протесты и беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня в Нантере полицейский застрелил 17-летнего подростка Наэля М. (полное имя убитого не раскрывают) во время задержания. Как утверждает прокуратура, полицейский патруль остановил автомобиль Наэля за нарушение правил дорожного движения.

Изначально сообщалось, что один из полицейских выстрелил в подростка, ранив его в грудь, когда тот наехал на него на своей машине. Однако эта версия противоречит видеозаписи инцидента, которая распространилась в соцсетях. Журналисты Le Monde и AFP подтвердили ее подлинность.

На записи видно, что двое полицейских стоят рядом с остановившейся машиной, один из них направляет оружие на водителя. При этом слышно, как кто-то говорит: «Вы получите пулю в голову». Затем автомобиль резко двигается с места, а полицейский стреляет в водителя практически в упор. Проехав несколько метров, машина врезается в препятствие.

Поврежденные во время беспорядков автомобили, припаркованные неподалеку от здания полиции в пригороде Парижа Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA

Позже источник AFP в полиции заявил, что подросток отказался подчиниться требованию полицейских. По информации агентства, во время инцидента в автомобиле находились еще два человека. Один из них был ненадолго задержан, второй сбежал.

38-летний сотрудник полиции, выстреливший в подростка, взят под стражу и находится под следствием по делу об убийстве. Представители семьи убитого заявили, что подадут еще один иск против полицейского из-за дачи ложных показаний, а также против его коллеги — за соучастие в убийстве.

На защиту сотрудника полиции встали два ведущих полицейских профсоюза Франции, отметившие, что подозреваемый должен считаться невиновным, пока не будет доказано обратное. Кроме того, прокуратура Нантера возбудила еще одно дело: в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти».

Эммануэль Макрон назвал убийство Наэля М. «непростительным» и выразил соболезнования его родным. Он призвал жителей страны к спокойствию, «чтобы правосудие могло делать свою работу».

По данным Reuters, убитый подросток был из франко-алжирской семьи. Агентство отмечает, что смерть Наэля М. при задержании стала третьим таким случаем в Франции в 2023 году. В прошлом году произошло 13 аналогичных инцидентов. В 2021-м произошло три убийства при задержании водителей, в 2020-м — два. Согласно подсчетам Reuters, большинство погибших при задержании с 2017 года — люди африканского или арабского происхождения.