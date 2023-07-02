Бабушка убитого во Франции подростка попросила прекратить беспорядки

Бабушка застреленного полицейским 17-летнего Наэля М., после гибели которого во Франции начались массовые протесты, призвала к прекращению беспорядков в стране. Об этом она сказала в интервью BFM TV.

«Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — заявила женщина по имени Надия.

Она добавила, что устала и что «все кончено», ее внука уже не вернуть. Надия также выразила уверенность, что полицейский, застреливший ее внука, получит справедливое наказание.

Беспорядки в крупных городах Франции продолжаются пятую ночь подряд, они начались после гибели 17-летнего Наэля М., застреленного полицейским в Нантере. Как утверждает прокуратура, Наэль, который находился за рулем арендованного автомобиля вместе с еще двумя подростками, превысил скорость и проигнорировал требование полиции остановиться. После того, как сотрудники полиции догнали нарушителей, один из полицейских направил оружие на подростка. В какой-то момент машина снова поехала, после чего раздался выстрел.

После убийства Наэля, который является потомком иммигрантов из Алжира, французских полицейских начали обвинять в систематическом расизме. Сотрудник полиции, выстреливший в подростка, взят под стражу.

Точный ущерб, нанесенный беспорядками, пока неизвестен. По данным МВД Франции, только в ночь на 2 июля было сожжено 577 автомобилей и 74 здания.

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