Во Франции задержали более 700 человек в пятую ночь беспорядков. Мэр одного из пригородов Парижа рассказал, что его дом пытались протаранить на машине и поджечь

Во время беспорядков во Франции, которые проходили в ночь на 2 июля, задержали 719 человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на МВД страны.

Из более 700 задержанных 194 человека задержаны в Париже, 65 — в Марселе.

Для поддержания порядка были задействованы 45 тысяч полицейских. Согласно отчету МВД, в результате ночных беспорядков пострадали 45 полицейских, сожжено 577 автомобилей и 74 здания.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утром 2 июля заявил, что эта ночь прошла «спокойнее» предыдущей. В ночь на 1 июля были задержаны более 1300 человек.

В Марселе полиция применила слезоточивый газ для сдерживания толпы протестующих. Ночью в соцсетях появились призывы к людям собираться на Елисейских полях в Париже, однако полиция усилила меры безопасности в этом районе. Правоохранительные органы проводили выборочные проверки и задержали несколько человек.

Мэр коммуны Лʼай-ле-Роз (находится в пригороде Парижа) Венсан Жанбрун рассказал, что минувшей ночью протестующие попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем подожгли машину. По мнению мэра, таким образом участники беспорядков пытались поджечь его. Сам мэр находился на рабочем месте, но в доме были его жена и двое детей. Он назвал произошедшее попыткой убийства. По словам мэра, его жена и одна из дочерей пострадали.

В крупных городах Франции пятую ночь продолжаются беспорядки после гибели 17-летнего подростка Наэля М., который был застрелен полицейским в Нантере. Как сообщала прокуратура, полицейский патруль остановил автомобиль Наэля за нарушение правил дорожного движения. На видео видно, что двое полицейских стоят рядом с остановившейся машиной, один из них направляет оружие на водителя. Затем автомобиль резко двигается с места, а полицейский стреляет в водителя. Источник AFP в полиции заявил, что подросток отказался подчиниться требованию полицейских. Сотрудник полиции, выстреливший в подростка, взят под стражу.

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