27 мая стало известно об отставке протоиерея Леонида Калинина — одного из главных специалистов по церковному наследию в РПЦ. Решение о его отставке принял патриарх Кирилл. Протоиерей был запрещен в служении, его исключили из патриаршего совета по культуре, а также лишили должности настоятеля храма священномученика Климента и председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Незадолго до этого Калинин согласился с музейными специалистами в том, что перемещение иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя нанесет ей непоправимый ущерб. Решение о передаче иконы РПЦ принял Владимир Путин.

Леонид Калинин учился в Московском художественном институте имени Сурикова. Как рассказывает «Русская служба Би-би-си», он консультировал разработчиков проекта воссоздания храма Христа Спасителя в Москве и возглавлял координационную группу по этим работам, руководил созданием убранства в Никольском кафедральном соборе в Нью-Йорке. С 2015 года он отвечал за сохранение памятников церковного наследия в пользовании Московской городской епархии. Калинин 13 лет входил в совет по культуре при патриархе, а с 2016 года занимал пост председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

15 мая 2023 года Калинин принял участие в заседании реставрационного совета Третьяковской галереи, где хранится икона «Троица», а 23 мая дал комментарии журналистам по теме протокола совета. Он открыто согласился с реставраторами, которые высказывали опасения по поводу ее сохранности в случае передачи церкви.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», заседание реставрационного совета проходило за несколько часов до того, как стало известно о решении Владимира Путина передать «Троицу» РПЦ. Главной темой заседания стало состояние иконы после ее временной передачи в Троице-Сергиеву лавру в 2022 году. Тогда икону вывезли из музея для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Как это было

«Святейший может давать указания чиновникам, как и сам император» «Троицу» Андрея Рублева увезли из Третьяковки, чтобы патриарх Кирилл смог провести богослужение. Теперь икона проведет полгода у реставраторов

Как это было

«Святейший может давать указания чиновникам, как и сам император» «Троицу» Андрея Рублева увезли из Третьяковки, чтобы патриарх Кирилл смог провести богослужение. Теперь икона проведет полгода у реставраторов

На заседании Леонид Калинин спрашивал, какие существуют доказательства того, что икона стала быстро разрушаться после перевозки в храм. Когда музейщики ответили на все его вопросы, он согласился, что вывоз «Троицы» из музея может привести к ее уничтожению. Он подписал протокол о том, что икону нельзя вывозить из Третьяковки.

«Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус — до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, „лечить“ [древние иконы]», — сказал Калинин.

На том же заседании реставрационного совета 15 мая Калинин, как пишет «Русская служба Би-би-си», добавил: «Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырек и вывезете. И никуда никто не денется». Позднее в комментарии «Интерфаксу» протоиерей сказал, что написал под протоколом одно слово — «ознакомлен». «Ряд выводов, которые там сделаны, я считаю избыточными, чрезмерными. Хотя обеспокоенность музейного сообщества я абсолютно, полностью разделяю», — сказал Калинин.

По итогам заседания реставрационного совета, пишет «Русская служба Би-би-си», глава Третьяковки Елена Проничева встречалась с патриархом Кириллом — это было 24 мая. Она говорила, что состояние иконы не позволяет ее куда-то перевозить. По данным журналистов, Леонид Калинин предлагал на заседании совета компромиссный вариант — оставить икону в Третьяковке, пока ее состояние не стабилизируется, а затем перевезти.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании «схемы, при которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации».

Икону собираются выставить в храме 4 июня на две недели, а затем, как обещает министерство культуры, ее передадут на реставрацию. Кто будет заниматься реставрацией, неизвестно, отмечает «Русская служба Би-би-си».

В сообщении Московского патриархата об отставке Леонида Калинина со всех должностей прямо сказано, что причина такого решения — «воспрепятствование принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы „Святая Троица“ преподобного Андрея Рублева».

«Это прекрасное подтверждение того, что когда патриарха охватывают внезапные приступы гнева, ему совершенно наплевать на каноны, церковное право, и даже те документы РПЦ, которые он сам сочинял и утверждал», — написал религиовед Сергей Чапнин в своем телеграм-канале. Богослов Андрей Кураев, лишенный сана, назвал происходящее «управлением церковью в режиме истерики».

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