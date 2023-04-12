Помните, как Путин обещал, что воевать с Украиной будут «только профессиональные военные»? Спустя год Россия закрывает границы для мужчин, которые годятся для фронта Цепочка (лживых) заявлений президента и Минобороны

Михаил Климентьев / AP / Scanpix / LETA

5 марта 2022 года

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Президент России Владимир Путин заявляет, что в «спецоперации» в Украине «принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники». Он уверяет, что призывников на войне «нет ни одного», и командование не собирается отправлять их в зону боевых действий. Путин благодарит тех, кто добровольно пришел в военкомат, но говорит, что «их помощь пока не требуется». «Уверен, и не потребуется», — обещает Путин.

8 марта 2022 года

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Путин в поздравлении с 8 марта повторяет, что солдаты срочной службы «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать». Он также уверяет, что в России не будет объявлен призыв резервистов из запаса.

9 марта 2022 года

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Министерство обороны России признает, что срочники участвуют в войне. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — говорится в заявлении Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков говорит, что несколько солдат срочной службы попали в плен.

13 сентября 2022 года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в России не будет мобилизации. «В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — уверяет он. Днем ранее Песков отказался отвечать на вопрос о мобилизации, посоветовав обращаться в министерство обороны. Министерство не дало никаких комментариев.

21 сентября 2022 года

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Путин объявляет мобилизацию. Он объясняет ее необходимость тем, что Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада», который стремится «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну». Путин называет мобилизацию «частичной». Министр обороны России Сергей Шойгу говорит, что в армию призовут 300 тысяч человек. При этом в указе Путина о мобилизации пункт, в котором предположительно указана численность подлежащих призыву, засекречен.

В своем выступлении Путин уверяет, в армию будут призывать, прежде всего, тех, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и «соответствующий опыт». В действительности мобилизация затронула и людей вовсе без военного опыта. Более того, многих мобилизованных отправляли на фронт даже без подготовки.

Вот лишь несколько историй

Мобилизованных отправляют на войну в Украину через считаные дни после призыва — и они погибают «Некоторых даже опознать не могут — обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет»

Вот лишь несколько историй

Мобилизованных отправляют на войну в Украину через считаные дни после призыва — и они погибают «Некоторых даже опознать не могут — обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет»

Из России после объявления мобилизации уезжают сотни тысяч людей.

31 октября 2022 года

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Министерство обороны России объявляет о завершении мобилизации. Игорь Конашенков говорит, что вручение повесток прекращается, военкоматы переходят к работе в штатном режиме. Но указа Путина о завершении мобилизации нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее объяснит, что Путин «посоветовался с юристами» и они сказали ему, что такой указ не требуется.

11 апреля 2023 года

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Госдума принимает сразу во втором и третьем чтениях пакет поправок, которые радикально усложняют «уклонение» от военной службы. Согласно тексту поправок, в России будет создан цифровой реестр военнообязанных, а повестки в армию можно будет вручать не лично в руки, а в электронной форме — на портале «Госуслуги» — и заказными письмами. «Уклонисты» будут поражены в правах: они не смогут выезжать за границу, водить машину, покупать недвижимость и брать кредиты.

Дмитрий Песков говорит, что поправки нужны для «усовершенствования системы воинского учета». На вопрос, будут ли рассылать электронные повестки в случае второй волны мобилизации, он отвечает: «Нет никакой второй волны».