Перейти к материалам
новости

Помните, как Путин обещал, что воевать с Украиной будут «только профессиональные военные»? Спустя год Россия закрывает границы для мужчин, которые годятся для фронта Цепочка (лживых) заявлений президента и Минобороны

Источник: Meduza
Михаил Климентьев / AP / Scanpix / LETA
5 марта 2022 года

Президент России Владимир Путин заявляет, что в «спецоперации» в Украине «принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники». Он уверяет, что призывников на войне «нет ни одного», и командование не собирается отправлять их в зону боевых действий. Путин благодарит тех, кто добровольно пришел в военкомат, но говорит, что «их помощь пока не требуется». «Уверен, и не потребуется», — обещает Путин.

8 марта 2022 года

Путин в поздравлении с 8 марта повторяет, что солдаты срочной службы «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать». Он также уверяет, что в России не будет объявлен призыв резервистов из запаса.

9 марта 2022 года

Министерство обороны России признает, что срочники участвуют в войне. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — говорится в заявлении Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков говорит, что несколько солдат срочной службы попали в плен.

13 сентября 2022 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в России не будет мобилизации. «В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — уверяет он. Днем ранее Песков отказался отвечать на вопрос о мобилизации, посоветовав обращаться в министерство обороны. Министерство не дало никаких комментариев.

21 сентября 2022 года

Путин объявляет мобилизацию. Он объясняет ее необходимость тем, что Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада», который стремится «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну». Путин называет мобилизацию «частичной». Министр обороны России Сергей Шойгу говорит, что в армию призовут 300 тысяч человек. При этом в указе Путина о мобилизации пункт, в котором предположительно указана численность подлежащих призыву, засекречен.

В своем выступлении Путин уверяет, в армию будут призывать, прежде всего, тех, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и «соответствующий опыт». В действительности мобилизация затронула и людей вовсе без военного опыта. Более того, многих мобилизованных отправляли на фронт даже без подготовки.

Вот лишь несколько историй

Мобилизованных отправляют на войну в Украину через считаные дни после призыва — и они погибают «Некоторых даже опознать не могут — обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет»

Вот лишь несколько историй

Мобилизованных отправляют на войну в Украину через считаные дни после призыва — и они погибают «Некоторых даже опознать не могут — обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет»

Из России после объявления мобилизации уезжают сотни тысяч людей.

31 октября 2022 года

Министерство обороны России объявляет о завершении мобилизации. Игорь Конашенков говорит, что вручение повесток прекращается, военкоматы переходят к работе в штатном режиме. Но указа Путина о завершении мобилизации нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее объяснит, что Путин «посоветовался с юристами» и они сказали ему, что такой указ не требуется.

11 апреля 2023 года

Госдума принимает сразу во втором и третьем чтениях пакет поправок, которые радикально усложняют «уклонение» от военной службы. Согласно тексту поправок, в России будет создан цифровой реестр военнообязанных, а повестки в армию можно будет вручать не лично в руки, а в электронной форме — на портале «Госуслуги» — и заказными письмами. «Уклонисты» будут поражены в правах: они не смогут выезжать за границу, водить машину, покупать недвижимость и брать кредиты.

Дмитрий Песков говорит, что поправки нужны для «усовершенствования системы воинского учета». На вопрос, будут ли рассылать электронные повестки в случае второй волны мобилизации, он отвечает: «Нет никакой второй волны».

Подробно о поправках — и о том, как их принимали