Актеры и съемочная группа фильма «Все везде и сразу» получают награду за лучший фильм на церемонии «Оскар» Kevin Winter / Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения «Оскара». Американская киноакадемия назвала лучшим фильмом «Все, везде и сразу» Дэниелов (так называют дуэт режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта). Лучшим актером стал Брендан Фрейзер, актрисой — Мишель Йео.

Подробнее о результатах премии «Все, везде и сразу» получил семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм

Церемонию вел комик Джимми Киммел (он спустился на сцену из-за кулис на парашюте). Несколько раз во время награждения он пошутил, что ударить его по лицу у присутствующих не получится — потому что за него вступятся Человек-паук (в зале был сыгравший супергероя Эндрю Гарфилд), Мишель Йео (во «Все, везде и сразу» она использует кунг-фу) или Фабельман (то есть Стивен Спилберг, снявший одноименный автобиографический фильм).

«Оскар» за лучшую роль второго плана получил Ке Хюи Куан («Все, везде и сразу»), который прославился еще в детстве — и 30 лет не мог повторить этот успех. Он произнес речь со слезами на глазах: «Моей маме 84 года, и она дома смотрит церемонию. Мама, я только что получил „Оскар“!»

Речь Ке Хюи Куана ABC7

Его коллега по фильму Дэниелов Джейми Ли Кертис также получила награду за роль второго плана. В речи она отметила, что это награда сотен людей, которые на нее повлияли — и посвятила ее родителям, актерам Тони Кертису и Джанет Ли. Это первый «Оскар» 64-летней актрисы.

Лучшим документальным фильмом стала картина «Навальный» — об отравлении Алексея Навального. На церемонии была семья политика. Его жена, Юлия Навальная в речи сказала: «Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Держись, моя любовь».

Kevin Winter / Getty Images

На церемонии выступила Леди Гага — она спела композицию «Hold my Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик», посвятив ее режиссеру Тони Скотту, снявшему оригинальный фильм в 1986 году (он умер в 2012 году).

Еще один музыкальный номер был у Рианны — она исполнила песню «Lift Me Up» из фильма «Ваканда навсегда». Однако суперзвезды не победили в номинации «Лучшая песня» — ее взяли авторы композиции «Naatu Naatu» из индийского блокбастера «RRR».

«Фабельманы» Стивена Спилберга, «Элвис» База Лурмана и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда остались без наград, как и «Банши Инеширина» Мартина Макдоны. Из актеров, сыгравших в последнем на сцене появилась только ослица Дженни — ее вывел на поводке Джимми Киммел. С другим животным на церемонии выступила режиссер Элизабет Бэнкс, снявшая трэш-боевик «Кокаиновый медведь», — вместе с «медведем» она вручала награду за лучшие визуальные эффекты.

Элизабет Бэнкс и медведь вручают награду за лучшие визуальные эффекты

Лучшим актером Киноакадемия назвала Брендана Фрейзера за роль в драме «Кит» Даррена Аронофски. Получая статуэтку, Фрейзер тоже плакал — и благодарил академию за признание, которого, как ему казалось, он уже никогда не получит.

Больше всего наград — семь «Оскаров» — получила картина «Все, везде и сразу» Дэниелов. Сами они стали лучшими режиссерами, а исполнительница главной роли Мишель Йео — лучшей актрисой. В своей речи 60-летняя актриса обратилась к женщинам: «Дамы, никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы уже прошли свой расцвет». И посвятила свою работу матерям по всему миру, без которых не было бы всех этих фильмов.

Как фрейзер пришел к «Оскару»

Еще недавно казалось, что карьера Брендана Фрейзера окончена. Теперь у него — «Оскар» Рассказываем историю актера, который пережил славу и забвение — но нашел в себе силы вернуться

Как фрейзер пришел к «Оскару»

Еще недавно казалось, что карьера Брендана Фрейзера окончена. Теперь у него — «Оскар» Рассказываем историю актера, который пережил славу и забвение — но нашел в себе силы вернуться