«Все, везде и сразу» получил семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм получил «Все, везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

«Все, везде и сразу» (режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт) «На Западном фронте без перемен» (режиссер Эдвард Бергер) «Банши Инишерина» (режиссер Мартин Макдона) «Элвис» (режиссер Баз Лурман) «Фабельманы» (режиссер Стивен Спилберг) «Тар» (режиссер Тодд Филд) «Аватар: Путь воды» (режиссер Джеймс Кэмерон) «Говорят женщины» (режиссер Сара Полли) «Треугольник печали» (режиссер Рубен Эстлунд) «Топ Ган: Мэверик» (режиссер Джозеф Косински)

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, снявшие «Все, везде и сразу», также получили награду за лучшую режиссуру и стали обладателями «Оскара» за лучший оригинальный сценарий.

Лучшим актером стал Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Лучшей актрисой — Мишель Йео за «Все, везде и сразу».

Премию Киноакадемии за лучшие женскую и мужскую роль второго плана получили Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан, сыгравшие в фильме «Все, везде и сразу». Еще один «Оскар» у этого фильма в номинации «Лучший монтаж» (Пол Роджерс).

«Оскар» за лучший иностранный фильм получил «На Западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера. Также этот фильм победил в номинациях «Лучшая операторская работа» (Джеймс Френд) и «Лучший оригинальный саундтрек» (Фолькер Бертельман).

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победила Сара Полли с «Говорят женщины».

Лучшим документальным фильмом назван «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра. На церемонии присутствовали жена Навального Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом назвали «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Лучшим документальным короткометражным фильмом стала работа «Заклинатели слонов» Картики Гонсалвеса и Гутит Монги из Индии. В этой номинации на «Оскар» претендовали россияне Максим и Евгения Арбугаевы с лентой «Выход».

«Оскар» за лучшую песню получила «Naatu Naatu» (М. М. Киравани, Chandrabos) из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция». В этой номинации, в числе прочих, были работы Рианны и Леди Гаги.

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински получили по одному «Оскару» — за лучшие визуальные эффекты и лучший звук соответственно. Наградой Киноакадемии также была отмечена «Черная Пантера: Ваканда навеки», ей достался «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».

«Треугольник печали» Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, «Элвис» База Лурмана, «Банши Инишерина» Мартин Макдоны, «Тар» Тодда Филда и «Фабельманы» Стивен Спилберга остались без наград.

«Все, везде и сразу» был лидером по числу номинаций на «Оскар» — фильм претендовал на награды Киноакадемии в 11 категориях. У «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» было по девять номинаций, у «Элвиса» — восемь, у «Фабельманов» — семь.

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