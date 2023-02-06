Журналист Юрий Дудь взял интервью у Марии Певчих — главы отдела расследований команды Алексея Навального. Она долго избегала публичности и до сих пор редко дает интервью: Певчих начала сотрудничать с Навальным еще в 2011 году, но «Медуза» и многие другие СМИ впервые написали о ней в 2020-м, когда полиция обвинила ее в уклонении от дачи показаний в связи с отравлением Навального. Певчих вместе с самим политиком расследовала это отравление, а также коррупцию российской власти. Юрию Дудю она рассказала, насколько сложно делать такие расследования, как она познакомилась с Навальным, что сейчас происходит с политиком и как его команда работает без него самого. Это интервью оказалось самым длинным среди выпусков «вДудь» — оно продолжается почти четыре часа, или 239 минут (для сравнения, интервью Дудя с самим Навальным пять лет назад уместилось в 65 минут). Тем не менее, за первые три часа после публикации его посмотрели уже больше 700 тысяч пользователей ютьюба.

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