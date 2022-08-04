Соратники Навального выпустили фильм про Людмилу Очеретную — бывшую жену Путина. Там есть ссылка на ее предполагаемый ЖЖ
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Соратники Алексея Навального выпустили фильм про бывшую жену Владимира Путина Людмилу.
В начале фильма Мария Певчих рассказывает о личности бывшей жены президента, опираясь, в числе прочего, на записи в «Живом журнале», который, как считают соратники Навального, Людмила Путина тайно вела. Последняя публичная запись в этом аккаунте сделана в 2008 году.
Значительная часть 44-минутного ролика посвящена ее источникам дохода, главный из которых, по мнению авторов, — «дом Волконского» на Воздвиженке в Москве. Он принадлежит фонду «Центр развития межличностных коммуникаций», которым управляет муж Людмилы Путиной Артур Очеретный; принадлежащая ей самой компания «Меридиан» сдает эти помещения в субаренду («Медуза» подробно писала в том числе об этом активе Людмилы Путиной и ее мужа).
В фильме говорится, что за последние три года «Центр развития межличностных коммуникаций», сайт которого не обновлялся с мая 2021-го, получил более 400 миллионов рублей от Газпромбанка, «Северстали» и правительства Москвы. Среди оплаченных центром трат — дорогая итальянская мебель и миллионные выплаты спортивному тренеру. «Меридиан» за аренду недвижимости также получает сотни миллионов рублей в год, в том числе от своего крупнейшего арендатора ВТБ.
Согласно банковским проводкам, на которые ссылаются авторы фильма, Людмила Путина в марте 2020 года получила от «Меридиана» более 192 миллионов рублей на свой личный счет. Бывшая первая леди РФ также имеет долю в микрофинансовой организации «Кармани» и фирме «Запросто!», которая сдает в аренду смартфоны.
В фильме также есть съемки с дрона нескольких объектов недвижимости в Европе, принадлежащих Артуру Очеретному. Это дом в Биаррице, квартира в Давосе и две квартиры в Малаге.