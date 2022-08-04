Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Соратники Алексея Навального выпустили фильм про бывшую жену Владимира Путина Людмилу.

Фильм соратников Навального про Людмилу Путину

В начале фильма Мария Певчих рассказывает о личности бывшей жены президента, опираясь, в числе прочего, на записи в «Живом журнале», который, как считают соратники Навального, Людмила Путина тайно вела. Последняя публичная запись в этом аккаунте сделана в 2008 году.

Значительная часть 44-минутного ролика посвящена ее источникам дохода, главный из которых, по мнению авторов, — «дом Волконского» на Воздвиженке в Москве. Он принадлежит фонду «Центр развития межличностных коммуникаций», которым управляет муж Людмилы Путиной Артур Очеретный; принадлежащая ей самой компания «Меридиан» сдает эти помещения в субаренду («Медуза» подробно писала в том числе об этом активе Людмилы Путиной и ее мужа).

В фильме говорится, что за последние три года «Центр развития межличностных коммуникаций», сайт которого не обновлялся с мая 2021-го, получил более 400 миллионов рублей от Газпромбанка, «Северстали» и правительства Москвы. Среди оплаченных центром трат — дорогая итальянская мебель и миллионные выплаты спортивному тренеру. «Меридиан» за аренду недвижимости также получает сотни миллионов рублей в год, в том числе от своего крупнейшего арендатора ВТБ.

Согласно банковским проводкам, на которые ссылаются авторы фильма, Людмила Путина в марте 2020 года получила от «Меридиана» более 192 миллионов рублей на свой личный счет. Бывшая первая леди РФ также имеет долю в микрофинансовой организации «Кармани» и фирме «Запросто!», которая сдает в аренду смартфоны.

В фильме также есть съемки с дрона нескольких объектов недвижимости в Европе, принадлежащих Артуру Очеретному. Это дом в Биаррице, квартира в Давосе и две квартиры в Малаге.