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Задержание на акции против ковидных ограничений в Шанхае, 27 ноября 2022 года AP

В Пекине, Шанхае и других городах Китая прошли протесты против жестких коронавирусных ограничений, которые власти страны вводят с самого начала пандемии.

Поводом для массовых выступлений стал пожар в многоэтажке в городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (это регион, где проводят массовые репрессии против населяющих его уйгуров). Он произошел 24 ноября, в нем погибли 10 человек и пострадали еще девять. Вскоре после пожара появились свидетельства, что спасению людей могли помешать ковидные ограничения. В частности, сообщалось, что пожарные не могли подъехать к зданию из-за ограждений, установленных из-за локдауна, или из-за электромобилей, чьи батареи разрядились, пока владельцы сидели в карантине.

Власти Китая декларируют политику так называемой «нулевой терпимости» к COVID-19. Она предусматривает локдауны и массовые тестирования в случае выявления очагов заболевания. Одно из самых ярких проявлений этой политики — локдаун в Шанхае весной 2022 года, длившийся дольше двух месяцев. Тогда большинство жителей 26-миллионного города оказались заперты в своих домах, офисах или специальных карантинных центрах. Они проводили там недели, страдая от голода (из-за большой нагрузки на службы доставки многие подолгу не могли заказать продукты) и в отчаянии крича из окон своих домов.

Пекин называет политику «нулевой терпимости» успешной: по данным китайских властей, с начала пандемии от ковида в стране умерли . Но китайскую статистику по смертям считают заниженной, китайские вакцины — не очень эффективными, а практикуемые в стране массовые локдауны называют причиной замедления экономики и гибели людей. В сентябре в городе Чэнду некоторым жителям запретили покидать дома даже во время землетрясения, а в ноябре в городе Чжэнчжоу умерла четырехмесячная девочка, к которой из-за подозрения на ковид отказались ехать медицинские работники.

Урумчи стал объектом очередных ковидных ограничений в августе. На момент пожара в многоэтажке локдаун в городе длился больше 100 дней. Чиновники заявили, что гибель людей в огне с ним не связана. Но 25 ноября, на следующей день после пожара, жители Урумчи пришли к административному зданию и потребовали отмены ковидных ограничений. Видеозаписи с протестующими разошлись по китайскому интернету. Их быстро удалили, но 26 ноября власти пошли на некоторые уступки: было объявлено, что распространение коронавируса в городе прекратилось и что там возобновят работу общественного транспорта.

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Однако это не успокоило протесты. Вечером 26 ноября некоторые жители Шанхая пришли со свечами на улицу, названную в честь Урумчи, чтобы почтить память погибших при пожаре. Акция памяти переросла в демонстрацию протеста. Ее участники (судя по фото, их было не меньше двух сотен) призывали к полной отмене локдауна в Урумчи и уходу главы Китая Си Цзиньпина, переизбравшегося на третий срок. Протестующие спели «Интернационал» и достали белые листки бумаги как символ цензуры в Китае. «Никто ничего не говорил, но мы все понимали, что это значит», — рассказал The Washington Post один из участников акции.

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К вечеру 27 ноября протесты распространились на другие крупные города, включая Пекин, Чэнду, Гуанжчжоу и Ухань (в последнем из них, если вы помните, когда-то и началась пандемия). Кроме того, акции прошли на территории нескольких университетов в Пекине, Нанкине и городе Сиань в центральнокитайской провинции Шэньси. Телеканал CNN насчитал как минимум 16 мест, где наблюдались протесты. По данным Reuters, число протестующих в разных городах составляло от нескольких десятков до тысячи и более человек. В частности, более тысячи человек, как сообщило агентство, собрались в ночь на 28 ноября в Пекине. В Шанхае полиция применяла силу к протестующим. Там был задержан корреспондент «Би-би-си»; позже его отпустили.

Это не первые протесты из-за коронавирусных органичений, прошедшие в Китае в последнее время. В конце октября стало известно о демонстрациях и столкновениях с полицией в столице Тибетского автономного района Лхасе, где к тому моменту около трех месяцев действовал локдаун. В середине ноября волнения прошли в Гуанчжоу, где была зафиксирована самая сильная вспышка ковида с начала пандемии. Там, как сообщалось, протестовали рабочие, изолированные в одном из районов города, которым из-за локдауна не позволяли вернуться к работе.

В целом локальные протесты в Китае не редки, однако нынешние демонстрации кажутся экспертам, опрошенным западными изданиями, самым серьезным вызовом для властей КНР с момента подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. «Они настолько синхронизированы с точки зрения масштабов и массовости, это действительно удивительное развитие событий», — заявил The Guardian политолог из Чикагского университета профессор Дали Янг.

Что произошло на площади Тяньаньмэнь в Пекине 30 лет подавлению протестов на площади Тяньаньмэнь. Как события в СССР влияли на Китай и мог ли Советский Союз повторить китайский опыт: Carnegie.ru

Директор Китайского центра при Оксфордском университете Рана Миттер отметил в интервью «Би-би-си», что еще одна проблема, связанная с ковидными ограничениями в Китае, — это отсутствие «конечной точки», после которой все запреты будут сняты и жизнь станет такой, какой была до пандемии.

27 ноября в Китае было зафиксировано больше 40 тысяч новых заражений коронавирусом, что стало самым высоким значением с апреля. Как на протесты на фоне очередного подъема заболеваемости отреагируют власти Китая, пока неизвестно. Высшее руководство страны действия протестующих пока не комментировало. Однако китайский МИД уже заявил, что власти вносят коррективы в политику «нулевой терпимости», «исходя из ситуации на местах».