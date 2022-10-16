В Пекине начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Ожидается, что на нем Си Цзиньпин переизберется на третий срок

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В Пекине 16 октября начался XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая.

Ожидается, что на этом съезде председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий партию с 2012 года, будет переизбран на третий срок как генеральный секретарь центрального комитета. Ранее из конституции страны убрали ограничение на два срока для председателя КНР (традиционно этот пост занимает генсек ЦК КПК).

Выступая с докладом в первый день съезда, Си Цзиньпин призвал к ускорению военного и технологического развития Китая, назвал успешной политику и подтвердил готовность применения военной силы против Тайваня, заявив при этом, что Пекин «будет продолжать стремиться к мирному объединению» с ним.

В своей речи китайский лидер 73 раза упомянул «безопасность» — по сравнению с 55 упоминаниями в речи на съезде в 2017 году, пишет Reuters. Слово «реформы», сказанное 70 раз пять лет назад, в 2022-м было произнесено 16 раз.