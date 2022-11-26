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Протесты в Урумчи 25 ноября Reuters / Scanpix / LETA

25 ноября в Урумчи, крупнейшем городе Китая, прошли протесты против ковидных ограничений. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на видео, распространившиеся в соцсетях; агентство Reuters смогло подтвердить, что ролики были сняты именно в Урумчи.

На роликах видно толпы людей, поющих и скандирующих лозунги — как пишет Reuters, протестующие кричали «Снять локдаун!» и пели гимн Китая, в котором есть слова «Вставай, кто рабом стать не желает!» На одном из видео, пишет BBC News, толпа прорвалась через защитное ограждение. The New York Times сообщает, что некоторые ролики широко разошлись по китайскому сегменту интернета, но потом были удалены из соцсетей.

Видео протестов в Урумчи

Локдаун в Урумчи, в рамках которого многим жителям запрещено покидать свои дома, действует с начала августа, то есть более ста дней. При этом во всем автономном округе в пятницу, 25 ноября, было зарегистрировано меньше тысячи новых случаев заражения ковидом, из которых лишь 20 — с симптомами.

Протесты произошли после пожара в жилом доме в Урумчи 24 ноября, в результате которого, по официальным данным, погибли 10 человек и девять пострадали.

Работе пожарных могли помешать ковидные ограничения. На кадрах, снятых во время происшествия, видно пожарную машину, которая, вероятно, не могла подъехать к дому из-за ограждений. Идущая от нее струя воды не доставала до огня на верхних этажах. Ограждения, как пишет The New York Times, применяются в китайских городах в числе ограничительных мер во время локдаунов. Также высказывались мнения, сообщает Reuters, что из-за локдауна жильцы не могли быстро покинуть здание.

Видео тушения пожара в Урумчи в репортаже CNN

Однако начальник местной экстренной службы заявил, что подъезд пожарных машин к дому был затруднен из-за «узких подъездных путей и большого количества частных автомобилей». Он также заявил, что пожарные выходы в здании были открыты, однако некоторые жильцы не знали, где они расположены.

Местные власти утверждают, что дом якобы относился к категории «низкого риска» с точки зрения коронавирусных ограничений, что позволяло жильцам покидать его. Но журналисты South China Morning Post пишут, что не нашли этому подтверждений. Один из жильцов заявил BBC News, что выйти из дома можно было лишь на недолгое, согласованное с властями время.

26 ноября, после протестов в Урумчи, китайские СМИ распространили сообщение, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района проводят «тщательное расследование» пожара и обещают привлечь к ответственности виновных. Мэр города Мамтимин Хадир выразил соболезнования в связи с гибелью людей и принес извинения жителям города (BBS News называет это необычным событием).

Это не первый случай протестов из-за ковидных ограничений в Китае за последние недели. В конце октября стало известно о демонстрациях и столкновениях с полицией в столице Тибетского автономного района Лхасе, где к тому моменту около трех месяцев действовал локдаун. Сообщалось, что недовольство выражали рабочие мигранты, относящиеся к ханьцам, этническому большинству. В середине ноября акции протеста и столкновения с полицией прошли в Гуанчжоу, где была зафиксирована сильная вспышка ковида.

Власти Китая устанавливают жесткие ограничения на населенные пункты, где происходят вспышки коронавируса. Считается, что это оказывает негативное влияние на состояние китайской экономики. Однако на недавнем съезде Компартии Китая политика «нулевой терпимости» была названа успешной. Согласно официальной китайской статистике, в стране от коронавируса за все время пандемии умерли чуть больше пяти тысяч человек.

В последние дни в Китае, согласно официальной статистике, регистрируется рекордное для страны число зараженных коронавирусом в сутки — 32-35 тысяч человек. В середине месяца в стране были введены определенные послабления — в частности, был снижен срок карантина для въезжающих в страну людей и для близких контактов заразившихся людей.