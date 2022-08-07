Аркадия Дворковича переизбрали президентом ФИДЕ. Его главным соперником на голосовании стал украинец Андрей Боришполец В марте Дворкович высказался против войны в Украине

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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович Miguel Pereira / Getty Images

В воскресенье, 7 августа, в городе Ченнаи на востоке Индии прошла генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которой участники организации избрали президента. Им стал фаворит гонки —действующий глава организации Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер правительства РФ, который работает в ФИДЕ с 2018 года.

Одним из его главных конкурентов на этих выборах был 31-летний украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который не скрывал, что смысл его участия был политическим. По мнению Боришпольца, в ФИДЕ многие используют Москву как свою «мягкую силу» и теперь, после полномасштабного вторжения в Украину, этому было необходимо положить конец.

В марте 2022 года Боришполец написал петицию с требованием отправить Дворковича в отставку (к моменту выхода этого текста ее подписало около 1,4 тысячи человек). В ней действующему руководству ФИДЕ вменялось, в частности, то, что основные спонсоры организации — это российские государственные и частные компании. «Более того, — писал Боришполец, — у ФИДЕ есть счета в российских банках, которые уже попали под санкции. В частности, в Сбербанке, в банке „Открытие“ и в Газпромбанке». В интервью Financial Times Боришполец выражал озабоченность в связи с тем, как шахматная федерация в будущем будет привлекать спонсоров. Ведь «они немедленно увидят, как тесно ФИДЕ связана с Кремлем и российской политикой».

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В паре с Боришпольцем на пост вице-президента претендовал Питер Хайне Нильсен — тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Он объяснял, что спонсорская поддержка, которую российские компании оказывают ФИДЕ, рассчитана на обеление их репутации. В программу пары входило ограничение власти президента ФИДЕ и расширение полномочий консультативных органов организации. Также Боришполец и Нильсен напоминали, что до Дворковича мировыми шахматами больше 20 лет руководил президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который фактически подчинил организацию своей воле.

В то же время Дворкович — один из немногих представителей российской элиты, который прямо высказался против нападения на Украину. По его словам, ФИДЕ выступает против «этой войны и всех войн» и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов:

Войны — это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи.

После этого заявления Дворкович ушел с должности председателя фонда «Сколково», а в июне его исключили из совета по науке при президенте России.

Также ФИДЕ на полгода отстранила от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал «спецоперацию», из-за чего он не смог принять участие в . Москва лишилась права принимать мировую шахматную Олимпиаду 2022 года, а российским и белорусским командам запретили участвовать в ней даже под нейтральным флагом. Наконец, с российскими компаниями официально разорвали спонсорские контракты.

В заслугу ФИДЕ под руководством Дворковича также ставили различные социальные проекты: вроде продвижения шахмат в тюрьмах, подготовки шахматных инструкторов для школ, а также для детей с расстройством аутистического спектра. Одна из не выполненных до сих пор целей Дворковича — включение шахмат в программу Олимпийских игр.

Дворкович настаивает на том, что в качестве президента ФИДЕ сделал эту организацию богаче, а также добился широкой популяризации онлайн-шахмат. Он повторяет, что события в Украине — его «личная трагедия», но настаивает на том, что шахматы должны оставаться «одной семьей» даже в этих обстоятельствах.

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В этих условиях большинство представителей шахматного мира не сомневалось в том, что Дворкович сохранит пост. Причем греческий шахматист Георгиос Макропулос полагал, что его победа на выборах будет «легкой». Источник индийского информационного агентства IANS в одной из европейских шахматных федераций предполагал, что на ассамблее его кандидатуру, скорее всего, поддержат и европейцы, и американцы. Немаловажно тут то, что за время правления Дворковича ФИДЕ снизила членские взносы для национальных ассоциаций.

Кандидат в вице-президенты Нильсен тоже признавал, что шансы на победу у него и у Боришпольца невелики. В то же время его партнер был настроен более оптимистично и предполагал, что делегаты вполне могут сделать «выбор между будущим и прошлым» в пользу будущего. Другой кандидат в вице-президенты — Ян Вилкинсон (шел в паре с французом Бахаром Куатли) тоже полагал, что результаты голосования могут оказаться неожиданными.

В итоге из 179 делегатов от разных стран, принявших участие в голосовании, кандидатуру Дворковича поддержали 157 (вместе с ним первым вице-президентом избран экс-чемпион мира по шахматам из Индии Вишванатан Ананд). Боришполец получил 16 голосов. В своей речи переизбранный президент сказал, что «такая возможность — это привилегия».

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