Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ. Он сменил Кирсана Илюмжинова, который руководил федерацией 23 года

Бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации. На конгрессе ФИДЕ в Батуми его кандидатуру поддержали 103 страны против 78 голосов, отданных за его соперника — вице-президента организации Георгиоса Макропулоса. Представитель Великобритании, шахматист и бывший претендент на первенство мира Найджел Шорт прямо перед началом голосования снял свою кандидатуру в пользу россиянина. Предвыборная борьба была достаточно жесткой: Макропулос обвинял Дворковича в попытке получить дополнительные голоса национальных федераций путем давления (комиссия по этике нарушений не нашла); россиянин в ответ обвинял Макропулоса в использовании коррупционных схем.

На посту главы ФИДЕ Дворкович заменит Кирсана Илюмжинова, который занимал эту должность с 1995 года. В последние несколько лет Илюмжинов открыто конфликтовал с федерацией — его внесение в санкционные списки США в 2015 году поставило под угрозу всю финансовую деятельность ФИДЕ. Федерация требовала от Илюмжинова покинуть пост, он отказывался это сделать — в итоге в июле 2018 года его отстранила от должности комиссия по этике.

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Отец Дворковича Владимир Дворкович был известным шахматным арбитром, долгое время он занимал пост председателя коллегии судей Российской шахматной федерации. Аркадий Дворкович в память об отце учредил образовательный проект «Шахматная гостиная имени В. Я. Дворковича», который занимается поиском и обучением талантливых детей. В этой школе, к примеру, занимались гроссмейстеры Даниил Дубов и Григорий Опарин.

Сам Аркадий Дворкович с 2007 по 2009 год занимал пост первого вице-президента Российской шахматной федерации, а с 2010 по 2014 год возглавлял наблюдательный совет организации.

В своей предвыборной программе Дворкович заявлял о том, что намерен поднять популярность шахмат, повышая узнаваемость ведущих спортсменов — как «во времена Каспарова и Карпова». Помимо этого, он собирается внедрять в шахматы новые технологии.