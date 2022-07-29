Instagram начал тестировать новую ленту, похожую на ленту TikTok. Это не понравилось многим, включая Кайли Дженнер и Ким Кардашьян Теперь платформа сделает «шаг назад»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters / Scanpix / LETA

откажется от некоторых изменений, которые вызвали массовую критику пользователей платформы — в том числе самых популярных. Об этом 28 июля заявила компания , владеющая .

«Мы понимаем, что изменения в приложении могут требовать времени для адаптации и, хотя мы считаем, что должен развиваться по мере изменения мира, мы хотим взять паузу и убедиться, что делаем все правильно», — заявил представитель изданию The Hollywood Reporter.

временно уменьшит число рекомендаций в ленте и откажется от полноэкранного режима отображения контента. Эти изменения внедрили на прошлой неделе (в том числе в России, где Instagram официально заблокирован). Также начал отдавать видео больший приоритет в лентах пользователей и объявил, что теперь почти все публикуемые ролики будут автоматически превращаться в рилсы — это значит, что любой пользователь сервиса Reels внутри сможет их увидеть и при желании склеить со своим собственным рилсом.

После этих новшеств в очередной раз стали обвинять в том, что он копирует TikTok — китайский сервис коротких видео (его приложение стало самым скачиваемым и самым посещаемым в мире). Meta, которая на этой неделе впервые отчиталась о падении квартальной выручки, пытается конкурировать с TikTok уже который год, продвигая видео на своих платформах.

« так сильно пытается обойти TikTok, что становится еще одним TikTok. Если бы я хотела смотреть одно видео за другим со случайных страниц, на которые я не подписана, меня бы не было в . Делайте то, чего мы от вас хотим, и верните фотографии наших друзей!!!» — написала британский блогер и писатель Тони Тон, собрав под своим постом 400 тысяч лайков.

Фотограф из США Тати Брёнинг выложила пост с призывом «Сделать снова инстаграмом», а также создала аналогичную петицию, в которой потребовала от платформы вернуть хронологическую ленту, отдавать приоритет фотографиям, прислушиваться к создателям контента и перестать копировать TikTok. Петиция собрала уже больше 200 тысяч подписей.

Призыв Брёнинг распространили Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. У первой из них 361 миллион подписчиков в (больше только у Криштиану Роналду), у второй — 326 миллионов. Дженнер поделилась постом Брёнинг в сторис, дописав «Пож-а-а-алуйста». Кардашьян сделала то же самое, добавив «Очень прошу». В интернете вспомнили, что после того, как в 2018 году Дженнер раскритиковала редизайн Snapchat, соцсеть потеряла больше миллиарда долларов капитализации (хотя тогда дело было не только в посте Дженнер).

На следующий день глава Адам Моссери счел нужным объясниться. Он заявил, что появившиеся на платформе изменения — это тестовая версия, которую видят лишь несколько процентов пользователей. Рекомендации призваны показывать людям посты, который могли бы быть им интересны, и если это не так, то команда плохо отбирает рекомендуемый контент, добавил Моссери. Что касается видео, сказал он, пользователи все чаще смотрят его и делятся им, поэтому платформа будет поддерживать этот тренд — не забывая и про фото.

Многих пользователей не устроил ответ Моссери, и они продолжили с ним спорить. Среди тех, кто отвечал ему, была модель Крисси Тейген, у которой больше 38 миллионов подписчиков в Instagram. «Мы не хотим снимать видео, Адам, лол», — написала она.

28 июля Моссери, как и Meta, заявил, что Instagram временно «откатит» изменения. Он подчеркнул, что пользователи часто недовольны новшествами, но в данном случае это недовольство отражается и на статистике их взаимодействия с платформой. «Я рад, что мы пошли на риск. Если мы не терпим неудачи время от времени, значит, мы мыслим недостаточно масштабно или смело. Но нам определенно нужно сделать большой шаг назад и перегруппироваться. Когда мы научимся, то вернемся с какой-то новой идеей или итерацией. Так что мы собираемся работать над этим», — пообещал он.