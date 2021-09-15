Facebook знает, что Instagram может причинять вред подросткам. Но держит это в тайне WSJ рассказала об исследованиях компании на тему психологического благополучия пользователей

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Jeenah Moon / Bloomberg / Getty Images

Instagram вреден для значительной части своих юных пользователей, особенно для девочек-подростков. Об этом свидетельствуют внутренние исследования, проведенные компанией Facebook, которая владеет Instagram. Газета The Wall Street Journal (WSJ) получила доступ к результатам этих исследований.

Facebook купила Instagram в 2012 году за миллиард долларов. Тогда это был маленький, но уже популярный стартап, в котором работали 13 человек. Facebook в том же году впервые столкнулась с падением молодой аудитории в своей соцсети и рассматривала Instagram как способ привлечь подростков. Facebook внимательно следила за тем, чтобы Instagram продолжал оставаться актуальным для молодежи, внедряя там такие модные функции как маски и короткие видео.

Эти усилия принесли плоды. В США более 40% пользователей Instagram моложе 23 лет. Каждый день в соцсеть заходят около 22 миллионов американских подростков. В Facebook, где доля молодежи не растет уже около 10 лет, ежедневно заходят лишь пять миллионов подростков из США. Вдобавок такие пользователи проводят в Instagram на 50% больше времени, чем в Facebook, пишет WSJ со ссылкой на внутренние документы Facebook.

В 2019-2021 годах Facebook исследовала влияние Instagram на психику подростков. В опросах участвовали десятки тысяч пользователей соцсети. Их реакции изучали сотрудники Facebook в областях анализа данных, маркетинга и разработки продуктов, у многих из которых есть опыт работы в сферах психологии, информатики и анализа данных. WSJ ссылается на пять презентаций с результатами исследований, которые их авторы назвали «глубоким погружением в психологическое здоровье подростков».

Исследователи пришли к выводу, что Instagram нельзя назвать однозначно вредным. Пользуясь соцсетью, многие подростки сталкиваются с эффектом «негативного социального сравнения» (в случае с Instagram он , чем в случае с TikTok и Snapchat, выяснили в Facebook). Большинство из них могут с этим справиться и ценят Instagram как способ самовыражения и общения. Но некоторые подростки — особенно девочки и особенно те, у кого и так есть проблемы с самовосприятием, — более уязвимы перед «негативным социальным сравнением».

32% девочек заявили, что, когда они переживали из-за своего тела, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. Со снижением самооценки столкнулись и 14% мальчиков. В одном из опросов более 40% респондентов, заявивших об ощущении собственной непривлекательности, сказали, что это чувство возникло из-за Instagram. Среди подростков из США и Великобритании, сообщивших о суицидальных мыслях, 13% британцев и 6% американцев связали желание покончить с собой с Instagram.

Молодые люди обвиняют соцсеть в повышении тревожности и депрессии. Многие из них хотели бы меньше сидеть в Instagram, но им не хватает самоконтроля. «Подростки сказали, что им не нравится то, сколько времени они проводят в приложении, но они чувствуют, что они должны там присутствовать. Часто они ощущают себя „зависимыми“ и понимают, что Instagram плохо влияет на их психологическое благополучие, но не могут себя остановить», — заявили исследователи Facebook.

Стремление пользователей Instagram делиться только лучшими моментами и выглядеть безупречно, а также тот факт, что соцсеть вызывает привыкание, могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому восприятию собственного тела и депрессии, говорится в исследовании за март 2020 года. Результаты этого исследования видели топ-менеджеры Facebook, в том числе основатель компании Марк Цукерберг, следует из полученных WSJ документов.

На Западе давно обсуждают, как Instagram влияет на психологическое благополучие своих пользователей. На фоне этих дискуссий Facebook позволила скрывать лайки в Instagram и добавила вопрос о дате рождения при регистрации (люди младше 13 лет не могут зарегистрироваться). В то же время Facebook не обнародовала результаты своих исследований о влиянии Instagram на психику подростков и публично принижала негативные аспекты этого влияния.

«Исследования, которые мы изучили, показывают, что использование приложений для связи с другими людьми может иметь положительный эффект для психического здоровья», — заявил Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США в марте 2021 года, отвечая на вопрос о психологическом благополучии детей.

В августе сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн попросили показать им результаты исследования Facebook о взаимодействии подростков с ее платформами. Facebook ответила, что держит такие данные в тайне, «чтобы способствовать откровенному и открытому диалогу внутри компании». «Facebook, похоже, следует примеру табачных корпораций — нацеливается на подростков с потенциально опасным продуктом и скрывает научные данные от публики», — заявил Блюменталь WSJ.

После того, как издание раскрыло результаты внутренних исследований Facebook, Блюменталь и Блэкберн заявили, что возглавляемый ими подкомитет Сената по защите потребителей, безопасности продукции и сохранности данных проведет проверку сведений из статьи WSJ.

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