Instagram начал спрашивать возраст у новых пользователей. Тем, кто младше 13 лет, откажут в регистрации

Instagram начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Информация о дате рождения «поможет предотвратить регистрацию в инстаграме маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи», говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно правилам Instagram, в большинстве стран аккаунты в соцсети могут создавать только люди, достигшие 13 лет. Модераторы инстаграма имеют права удалять аккаунты, принадлежащие детям младше этого возраста.

Американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA) запрещает онлайн-сервисам собирать персональные данные детей до 13 лет без согласия их родителей.

Регистрацию пользователе до 13 лет запрещают многие крупные соцсети, в том числе Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok. Большинство из них запрашивают у новых пользователей данные об их возрасте.

Instagram подвергался критике из-за отсутствия вопроса о дате рождения при регистрации.