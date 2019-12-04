Instagram начал спрашивать возраст у новых пользователей. Тем, кто младше 13 лет, откажут в регистрации
Instagram начал запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Информация о дате рождения «поможет предотвратить регистрацию в инстаграме маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи», говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно правилам Instagram, в большинстве стран аккаунты в соцсети могут создавать только люди, достигшие 13 лет. Модераторы инстаграма имеют права удалять аккаунты, принадлежащие детям младше этого возраста.
Вашу дату рождения не смогут увидеть другие пользователи инстаграма, но для вас она будет доступна в профиле (англ. яз.).
Американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA) запрещает онлайн-сервисам собирать персональные данные детей до 13 лет без согласия их родителей.
Регистрацию пользователе до 13 лет запрещают многие крупные соцсети, в том числе Facebook, Twitter, Snapchat и TikTok. Большинство из них запрашивают у новых пользователей данные об их возрасте.
Instagram подвергался критике из-за отсутствия вопроса о дате рождения при регистрации.